Üye Girişi
"Kovid-19 savaşçıları" aşı hizmetini fındık bahçesinde vatandaşların ayağına götürüyor - Son Dakika

"Kovid-19 savaşçıları" aşı hizmetini fındık bahçesinde vatandaşların ayağına götürüyor

13.09.2021 11:01

Ordu'da, fındık hasadının devam ettiği yüksek rakımlı yerleşim yerlerindeki üreticilere aşı olma imkanı sağlanıyor.

Ordu'da, fındık hasadının devam ettiği yüksek rakımlı yerleşim yerlerindeki üreticilere aşı olma imkanı sağlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 1 milyon dozu aşkın aşının yapıldığı "mavi" kategorideki Ordu'da, İl Sağlık Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık ekipleri, yüksek rakımlı bölgelere giderek, fındık hasadının devam etmesinden dolayı sağlık merkezlerine gitmeye fırsat bulamayan vatandaşlara aşı hizmeti sunuyor.

Gürgentepe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Aylin Demir, AA muhabirine, Karadeniz'de fındık hasadının devam ettiğini, bu dönemin vatandaşlar için çok yoğun geçtiğini söyledi.

Bahçelerinde hasat yapan üreticilerin yoğunluk nedeniyle aşılarını aksatabildiklerini belirten Demir, "Vatandaşlarımız gelemediği zaman bizler engebeli arazileri aşarak aşı için yanlarına gidiyoruz. Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için vatandaşların tüm doz aşılarının yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız lütfen devletimize ve Bakanlığımıza güvensinler. Tüm aşılarını yaptırsınlar. Bu salgını aşabilmemiz için tek çare aşı." dedi.

Demir, aşıya yönelik asılsız iddialar nedeniyle vatandaşların bazen tedirginlik yaşadığını, gittikleri yerlerde bunu sıkça gördüklerini ifade ederek, bu gibi durumda vatandaşları doğru bilgilerle ikna ettiklerini, ikna olanların da bulundukları yerde aşılarını olduklarını kaydetti.

Karadeniz'in engebeli arazilerinde çok zor şartlarda çalıştıklarını dile getiren Demir, "Bu zorluğa rağmen kırsal alanları gezerek aşı olmayanları bulmaya çalışıyoruz. Genel anlamda çok zorlansak da amacımız herkesin aşısını olmasını sağlamak." diye konuştu.

"Fındık hasatlarına yardımcı da oluyoruz"

Bahçede hasadını yaparken aşısını olanların bir süre dinlenmesi gerektiğine dikkati çeken Demir, "Bu süreçte kendilerine hasat konusunda da yardımcı oluyoruz. Aşı işlemi nedeniyle vatandaşlarımızın işlerinin aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, vatandaşlardan, sosyal medyada görülen ya da duyulan asılsız iddialara inanmamaları, koronavirüs salgınıyla mücadelede kendilerine destek olmalarını istedi.

Fındık üreticisi Ayşe Sevgili ise daha önce Kovid-19'u atlattığını belirterek, aşı zamanı geldiğinde fındık hasadına başlamak durumunda kaldığı için aşı olamadığını anlattı.

Bahçede hasat yaparken ekiplerin gelerek ilk doz aşısını yaptığını aktaran Sevgili, "Kendilerine çok teşekkür ederim. Beni büyük bir zahmetten kurtardılar. Yakında İstanbul'a gidecektim. Aşımı olmam çok iyi oldu. Allah razı olsun onlardan." dedi.

Sevgili, herkese aşılarını olmaları tavsiyesinde bulunarak, vatandaşların aşı olarak birbirini koruyabileceğini söyledi.

Kazım Ohtamış da harmanda çalışırken sağlık ekiplerinin geldiğini, üçüncü doz aşısını olduğunu aktardı.

Bu hizmetten dolayı devlet yetkililerine teşekkür eden Ohtamış, "Aşı olmayanlar da mutlaka aşısını yaptırsın. Yoksa pişman olurlar. Bu hastalıktan kurtulmanın son çaresi aşı." diye konuştu.

Kovid-19 savaşçıları aşı hizmetini fındık bahçesinde vatandaşların ayağına götürüyor
Kovid-19 savaşçıları aşı hizmetini fındık bahçesinde vatandaşların ayağına götürüyor
Kovid-19 savaşçıları aşı hizmetini fındık bahçesinde vatandaşların ayağına götürüyor
Kovid-19 savaşçıları aşı hizmetini fındık bahçesinde vatandaşların ayağına götürüyor
Kovid-19 savaşçıları aşı hizmetini fındık bahçesinde vatandaşların ayağına götürüyor

COVIRAN Bereket, Fındık, Hasat, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Kovid-19 savaşçıları' aşı hizmetini fındık bahçesinde vatandaşların ayağına götürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti 12:56 İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık 12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! 12:20 Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi
Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var 12:13 Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı 11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz 11:48 Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış 11:18 Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak 11:00 Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak

Son Dakika Haberleri
12:56 İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti
12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar
12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık
12:19 Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi
12:17 İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor
12:12 Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var
12:00 Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı
11:57 Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi
11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı
11:48 Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz
Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti         
13:20
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor         
12:17
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum         
11:28
4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı         
11:15
Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı         
10:21
Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı         
10:20
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 13:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: "Kovid-19 savaşçıları" aşı hizmetini fındık bahçesinde vatandaşların ayağına götürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement