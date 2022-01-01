'Kovid-19 savaşçıları' yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi yeni yıla girerken de görevlerini özveriyle sürdürdü.

Filyasyon ekibinde görevli ergoterapist İrem Duygu Erkan ile hemşire Servet Canlı, yılbaşında ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta Kovid-19'un izini sürdü.

Erkan, AA muhabirine, yeni yıla ailesinden uzakta girmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

Salgın döneminde gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Erkan, "Yoğun bir dönem, zor bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. Hepimiz maske ve mesafelerimize dikkat edelim, aşılarımızı mutlaka olalım." dedi.

Herkesin sağlık çalışanlarına destek olması gerektiğini vurgulayan Erkan, artık çok yorgun olduklarını dile getirdi.

Sürecin bitmesini ve eski günlere dönmeyi istediklerini belirten Erkan, şöyle devam etti:

"Tabii ki ben de bu gece evimde ailemle vakit geçirmek çok isterdim ama maalesef böyle bir şansımız yok. İlerleyen süreçte de bunları yaşamamak için elimizden gelen özeni hep birlikte gösterelim."

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Erkan, "Kurallara, maskemize, mesafemize dikkat etmeliyiz. Toplu ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka zamanı geldiğinde aşı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Hemşire Servet Canlı da her daim görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Her insan ailesiyle yeni yıla girmek ister ama biz bu süreçte de daha önceki süreçte de bu mesleği kabullendik ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.