"Kovid-19 sigara için milat olmalı" - Son Dakika

"Kovid-19 sigara için milat olmalı"

16.11.2020 11:40

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde getirilen 'açık alanda sigara içme yasağı' uygulamasını değerlendiren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Biz bu uygulamayı pandemi sürecinin başından beri öneriyorduk. Kovid-19 sokakta sigara yasağı için milat olmalı" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde getirilen 'açık alanda sigara içme yasağı' uygulamasını değerlendiren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Biz bu uygulamayı pandemi sürecinin başından beri öneriyorduk. Kovid-19 sokakta sigara yasağı için milat olmalı" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insanın canına mal olan Kovid-19 pandemisinin Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmesinin ardından tedbirler de sıkılaştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bir genelge ile 81 ilde Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği bölgelerde sokakta sigara içmek yasaklandı.

"SİGARA VİRÜSÜN YAYILIMINI GENİŞLETİYOR"

Kararı sevinçle karşıladıklarını belirten Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Biz bu uygulamayı aslında pandemiden de önce, yıllardır dillendiriyor ve yasak getirilmesini savunuyorduk. Çünkü dışarı üflenen sigara dumanı, kendi içindeki zehirlerden başka, kullanan kişinin bünyesinde bulunan hastalıkları da etrafa saçıyor. Kovid-19 pandemisi sürecinde bu erken fark edildi ve önlem alındı. SARS-CoV-2 virüsü zaten havada belli bir süre asılı kalabilen bir virüs. Sigara dumanıyla mesafesini daha da uzatıyoruz. Bu da hastalığın yayılmasında çok ciddi olumsuz rol oynuyor" diye konuştu.

"HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP"

Sokakta sigara içme konusunda Kovid-19 pandemisinin bir milat olması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Aydın, "Özellikle bu konudaki yasak kalıcı olmalı. Sağlıklı bir nefesin ne kadar değerli olduğunu, Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözlerini daha iyi anladığımız bu günlerde, halk sağlığı açısından bu uygulamaların büyük öneme sahip olduğunu görüyoruz. TSSD olarak biz bunu yıllardır söylüyoruz aslında ancak toplum bilinci de artık bu düzeye geldi. Bu vesileyle söz konusu uygulamayı hayata geçiren, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.


Kovid-19 sigara için milat olmalı
Kovid-19 sigara için milat olmalı

Türkiye, Sigara, Savaş, Aydın, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kovid-19 sigara için milat olmalı' - Son Dakika


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