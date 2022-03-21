Kovid-19 sonrası avasküler nekroz sıklığında artış görülüyor - Son Dakika

Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jotyar Ali, Kovid-19 salgını sonrası avasküler nekroz sıklığında artış görüldüğünü belirterek, "Ağır seyirli akciğer tutulumu olan hastalarda verilen kortikosteroid tedavisi sonrası avasküler nekroz sıklığında artış görülmekte. Erken tanı ve eklem koruyucu cerrahiler kurtarıcı olabildiğinden eklem hareket kısıtlılığı ve eklem kıkırdağı hasarı olmadan tedavi başlanması hastalığın seyrini değiştirip protez ihtiyacını azaltabilir." ifadelerini kullandı.

Medicana açıklamasına göre, kemiğe giden kan akımının geçici veya kalıcı olarak kaybından kaynaklanan bir hastalık olan avasküler nekroz veya diğer adı ile "osteonekroz" nedeniyle kan akışı kesildiğinde, kemik dokusu ölüyor ve kemik çöküyor. Bir eklemin yakınında avasküler nekroz meydana gelmesi halinde eklem yüzeyi çöküyor, kıkırdak hasarı gelişiyor ve eklem hareket kabiliyetini kaybediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ali, travma, kırıklar, kan damarlarında hasar, kortikosteroidler gibi ilaçların uzun süreli kullanımının, uzun süreli alkol kullanımı ve spesifik kronik tıbbi durumların sonucu olabileceğini belirtti.

Ali, "Risk faktörler, steroid kullanımı, gaucher hastalığı, vurgunlar, alkol kullanımı, orak hücreli anemi gibi kan hastalıkları, radyasyon tedavileri, kemoterapi, pankreatit, hiper pıhtılaşma durumu, hiperlipidemi, otoimmün rahatsızlığı ve HIV gibi hastalıklar avasküler nekroz riskini arttırmakta." ifadesini kullandı.

Semptonların kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini aktaran Ali, "minimal erken eklem ağrısı, kemik ve eklem çökmeye başladığında artan eklem ağrısı, ağrı nedeniyle sınırlı hareket aralığının" avasküler nekrozun en sık görülen semptomları arasında olduğunu bildirdi.

"Tedavi, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından farklı etkenlere dayalı olarak belirleniyor"

Op. Dr. Jotyar Ali, Kovid-19 salgını sonrası avasküler nekroz sıklığında artma görüldüğünü belirterek, "Ağır seyirli akciğer tutulumu olan hastalarda verilen kortikosteroid tedavisi sonrası avasküler nekroz sıklığında artış görülmekte. Erken tanı ve eklem koruyucu cerrahiler kurtarıcı olabildiğinden eklem hareket kısıtlılığı ve eklem kıkırdağı hasarı olmadan tedavi başlanması hastalığın seyrini değiştirip protez ihtiyacını azaltabilir." ifadelerini kullandı.

Hastalığın radyolojik görüntüleme cihazları ile belirlendiğini aktaran Ali, avasküler nekroz için özel tedavinin, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından farklı etkenlere dayalı olarak belirlendiğini kaydetti.