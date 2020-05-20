Kovid-19 sonrası Çanakkale'de arsa, Didim'de yazlık arandı

Zingat.com, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra satılık arsa aramalarının Çanakkale'de yüzde 509, satılık prefabrik ev aramalarının İzmir'de yüzde 163 arttığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Emlak. Bilgi. Güven." sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu

Zingat.com ziyaretçilerinin, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart öncesi ve sonrası dönemlerde yaptığı konut aramaları analiz edildi.

11 Mart sonrası satılık yazlık ve kiralık daire aramalarında öne çıkan bölgeler belli olurken, satılık arsa aramaları Çanakkale'de yüzde 509 ve satılık prefabrik ev aramaları İzmir'de yüzde 163 arttı. 11 Mart sonrası en çok yazlık aranan üç ilçe Didim, Çeşme ve Kuşadası, en çok kiralık daire aranan bölgeler Çanakkale ve Bodrum oldu. Acil satılık ev arama oranlarının artışı ise yüzde 42'yi buldu.

"Apartman daireleri yerine rahat edilebilecek konut veya arsaya yönelim arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat.com Ürün Direktörü Halil Uzundal, "Kovid-19 döneminde kullanıcıların gayrimenkul arama deneyimlerini incelemek üzere ziyaretçi verilerimizi analiz ettik. Çalışmamızın sonucunda, pandemi döneminde özellikle apartmanda dört duvar arasında yaşayan insanların bunaldıklarını, rahat edebilecekleri konut veya arsa arayışına girdiklerini gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Konut tipi aramalarında müstakil ev, villa, yazlık, prefabrik, çiftlik taleplerinde artış yaşandı. Zingat.com ziyaretçilerinin 11 Mart ve sonrasında yazlık aramaları yüzde 165, prefabrik ev aramaları yüzde 161, müstakil ev aramaları yüzde 56, villa aramaları yüzde 52 ve çiftlik aramaları yüzde 46 daha fazla oldu. Yüzde 163'lük artış oranı ile İzmir en fazla prefabrik ev araması yapılan il olurken, satılık yazlık taleplerinin yüksek artış gösterdiği üç bölge yüzde 217 ile Didim, yüzde 149 ile Çeşme ve yüzde 145 ile Kuşadası oldu.

Kiralık daire aramaları incelendiğinde ise, bu kategoride arama oranlarının en fazla yükseldiği iki bölge yüzde 68 ile Çanakkale ve yüzde 56 ile Bodrum olurken, Zingat.com ziyaretçilerinin, satılık daire arayışlarında yüzde 94'lük artışla Arnavutköy'e ilgi gösterdikleri gözlemlendi.

Küresel salgının ülkede görülmeye başlandığı 11 Mart tarihi, satılık arsa ve satılık tarla taleplerini de etkiledi. 11 Mart sonrası satılık arsa aramaları yüzde 50, tarla aramaları ise yüzde 41'e yükseldi. Satılık arsa aramalarında öne çıkan iki bölge Çanakkale ve Balıkesir oldu. Kovid-19 ile birlikte Çanakkale'de satılık arsa aramaları yüzde 509, Balıkesir'de satılık arsa aramaları yüzde 306 arttı.

Zingat'ın çalışması, Kovid-19 küresel salgını ile birlikte konut arayışında denize sıfır, deniz manzaralı, bahçeli, çatı katı, teras gibi özelliklerin tercih edildiğini ortaya koydu. Özelliklere göre konut aramalarında "denize sıfır" yüzde 111, "deniz manzaralı" yüzde 100, "bahçeli" yüzde 72, "çatı katı" yüzde 66, "teras" kelimesi yüzde 35 daha fazla arandı.