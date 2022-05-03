Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor

03.05.2022 13:17

Cezaevlerinde, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor.

Cezaevlerinde, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor.

Salgın sürecinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemeyen açık görüşler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın gönderdiği genelge kapsamında bugün yeniden başlatıldı.

2020'nin mart ayından itibaren uygulamadan kaldırılan, Aralık 2021'de ise yeniden uygulamaya konulan açık görüşler kapsamında ilk "bayram açık görüşü", bugün başladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan açık görüşler, 8 Mayıs'ta sona erecek.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü de açık görüş nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçilerin açık görüşleri sürüyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık görüşler, Mart 2020'de kaldırılmış, 1 Aralık 2021'de ise Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle yeniden başlatılmıştı.

Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor
Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor
Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor
Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor
Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor

YORUMLAR
500
CHP; DSP, HDP ve İYİ Parti ve BBP heyetleriyle bayramlaştı CHP; DSP, HDP ve İYİ Parti ve BBP heyetleriyle bayramlaştı Son dakika... BAYRAM ZİYARETİNE GİDERKEN KUÇURUMA YUVARLANAN KAMYONETTEKİ 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 5 YARALI Son dakika... BAYRAM ZİYARETİNE GİDERKEN KUÇURUMA YUVARLANAN KAMYONETTEKİ 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 5 YARALI

Bekir Bozdağ, Bayram, Aralık, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 13:39:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement