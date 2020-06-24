Kovid-19 sonrası tüketiciler en çok şirketlerin çalışanlarını nasıl koruduğuyla ilgileniyor

Nisan ayında İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, tüketiciler şirketlerin en çok, çalışanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri risklerden korumak için neler yaptığını merak ediyor.



TERFİ İşveren Markası Ajansı'ndan yapılan açıklamada, nisan ayında İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, pandemi ile birlikte işveren tarafında öncelikle çalışanların çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemelerin öne çıkarıldığı, çalışan tarafında ise artan belirsizlikler sonrasında beklentilerin değişmeye başladığı belirtildi.

Araştırmaya göre, şirketlerin çalışanlarının motivasyonlarını artırma ihtiyacı çok daha fazla gündeme geldi, işe dönüş sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiği de önem kazanan konular arasında yer aldı ve pandemi sonrası şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri ise işveren markaları oldu.

Türkiye'de Kovid-19 ile ilgili gerçekleşen bir araştırma sonucunda ise Türk tüketicilerin markalardan beklentilerinde, firmaların çalışanlarına maaş ve iş garantisi sunması yüzde 54, uzaktan çalışma imkanı sağlaması ise yüze 48 oranında önemli görülüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TERFİ İşveren Markası Ajansı kurucusu Mehmet Onur, TERFİ olarak verdikleri hizmetin ana ekseninde, kurumların, çalışanlar tarafından tercih edilen, çalışmaktan gurur duyulan şirketler haline gelmeleri için projeler geliştirmenin ve bunları uygulamanın yer aldığını belirtti.



Onur, pandemi döneminde kurumlara verdikleri hizmetlerin çok daha fazla önem kazandığını ifade ederek, "Bir yandan sağlık bir yandan ekonomik kaygılar taşıyan çalışanlarının motivasyonlarını yüksek tutmak, uzaktan çalışma sürecinde şirkete aidiyetlerinin artırılması için yapılması gerekenleri belirlemek, tüm şirketlerin önceliği haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.



Kovid-19 sürecinde tüketiciler tarafında da şirketlerin artık çalışanlarına nasıl davrandıkları ve neler sunduklarıyla değerlendirilmeye başlandığına işaret eden Onur, "Tüm bu sebeplerle bizim de çalışmalarımızın çok daha fazla önem kazandığı dönem, pandemi dönemi oldu." yorumunda bulundu.

Onur, kurumların Kovid-19 döneminde özellikle uzaktan çalışma ve evden çalışmaya yönelik çalışan motivasyonu ile ilgili uygulamalara yöneldiğini ifade ederek, "Biz de uzun yıllara dayanan tecrübemizle bu alanda da etkin çalışmalar yürütmeye başladık." açıklamasında bulundu.