Kovid-19 sonrası tüketiciler en çok şirketlerin çalışanlarını nasıl koruduğuyla ilgileniyor - Son Dakika

Kovid-19 sonrası tüketiciler en çok şirketlerin çalışanlarını nasıl koruduğuyla ilgileniyor

Nisan ayında İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, tüketiciler şirketlerin en çok, çalışanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri risklerden korumak için neler yaptığını merak ediyor.

Nisan ayında İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, tüketiciler şirketlerin en çok, çalışanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri risklerden korumak için neler yaptığını merak ediyor.

Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim


TERFİ İşveren Markası Ajansı'ndan yapılan açıklamada, nisan ayında İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, pandemi ile birlikte işveren tarafında öncelikle çalışanların çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemelerin öne çıkarıldığı, çalışan tarafında ise artan belirsizlikler sonrasında beklentilerin değişmeye başladığı belirtildi.

Araştırmaya göre, şirketlerin çalışanlarının motivasyonlarını artırma ihtiyacı çok daha fazla gündeme geldi, işe dönüş sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiği de önem kazanan konular arasında yer aldı ve pandemi sonrası şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri ise işveren markaları oldu.

Türkiye'de Kovid-19 ile ilgili gerçekleşen bir araştırma sonucunda ise Türk tüketicilerin markalardan beklentilerinde, firmaların çalışanlarına maaş ve iş garantisi sunması yüzde 54, uzaktan çalışma imkanı sağlaması ise yüze 48 oranında önemli görülüyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen TERFİ İşveren Markası Ajansı kurucusu Mehmet Onur, TERFİ olarak verdikleri hizmetin ana ekseninde, kurumların, çalışanlar tarafından tercih edilen, çalışmaktan gurur duyulan şirketler haline gelmeleri için projeler geliştirmenin ve bunları uygulamanın yer aldığını belirtti.


Onur, pandemi döneminde kurumlara verdikleri hizmetlerin çok daha fazla önem kazandığını ifade ederek, "Bir yandan sağlık bir yandan ekonomik kaygılar taşıyan çalışanlarının motivasyonlarını yüksek tutmak, uzaktan çalışma sürecinde şirkete aidiyetlerinin artırılması için yapılması gerekenleri belirlemek, tüm şirketlerin önceliği haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.


Kovid-19 sürecinde tüketiciler tarafında da şirketlerin artık çalışanlarına nasıl davrandıkları ve neler sunduklarıyla değerlendirilmeye başlandığına işaret eden Onur, "Tüm bu sebeplerle bizim de çalışmalarımızın çok daha fazla önem kazandığı dönem, pandemi dönemi oldu." yorumunda bulundu.

Onur, kurumların Kovid-19 döneminde özellikle uzaktan çalışma ve evden çalışmaya yönelik çalışan motivasyonu ile ilgili uygulamalara yöneldiğini ifade ederek, "Biz de uzun yıllara dayanan tecrübemizle bu alanda da etkin çalışmalar yürütmeye başladık." açıklamasında bulundu.

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 sonrası tüketiciler en çok şirketlerin çalışanlarını nasıl koruduğuyla ilgileniyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:13 Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:38 41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 14:58 Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek 13:26 1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
22:01
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 00:14:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 sonrası tüketiciler en çok şirketlerin çalışanlarını nasıl koruduğuyla ilgileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]