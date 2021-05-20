Kovid-19 sonrasına hazırlanan İspanya'da hükümet 2050 hedeflerini açıkladı - Son Dakika

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "2050 Planı" adı altında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yeni yaşam tarzını ve iş hayatını belirleyecek önerileri açıkladı.

Sanchez'in kamuoyu ile paylaştığı 200'den fazla öneriyi içeren pakette, normal şartlarda trenle ulaşımın olduğu 2,5 saatten az yerlere olan uçuşların yasaklanması, benzin ve dizele ek yakıt vergisi getirilmesi ve mevcut durumda 40 olan haftalık çalışma saatinin 35'e indirilmesi öne çıkan başlıklar oldu.

İspanya'nın diktatör Franco dönemi sonrasında demokrasiye geçişi ile 2050 Planı çerçevesinde 30 yıl sonra yeni hayat tarzına geçişinin "aynı anlamda" olduğunu söyleyen Sanchez, "Çünkü bu dönem bizi endişelendiriyor. Önümüzdeki 6 yıl ülkemizi modernize edeceğiz ve bu nedenle 2050 için endişe duyuyoruz." dedi.

2050 hedeflerinin gerçekleşmesi için İspanya'da "büyük bir ulusal diyaloğa ihtiyaç olacağını" vurgulayan Sanchez, öncelikli hedefleri şu şekilde sıraladı:

"Ulaşımın çevreye olan etkisini azaltmak; tütün, alkol ve yakıt vergilerini artırmak; gelir ve servet vergilerinde kapsamlı reform; geçici istihdamı azaltan, iş gücünü artıran, çalışma sisteminde yenilik; gençlere yönelik iş, konut ve aile yardımlarını kalıcı hale getirmek; köyden kente ya da küçük kentten büyük kente göçü durdurmak; alternatif su kaynakları oluşturmak; yenilenebilir enerjiye ağırlık vermek."

Söz konusu 2050 Planı'nda ayrıca, "gelir vergisi oranını 8 puan daha yükselterek yüzde 43'e kadar çıkarmak, son olarak yüzde 16 açıklanan işsizlik oranını yüzde 7'ye düşürmek ve istihdamı yüzde 80'e çıkarmak, gençlerde işsizliği yüzde 40'lardan yüzde 14'e indirmek, cinsiyete dayalı ücret farkını sıfırlamak, yoksulluk riski oranını yüzde 22'den yüzde 10'a düşürmek" gibi hedefler de dikkati çekti.