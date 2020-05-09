Kovid-19 şüphesiyle götürüldüğü hastanede, KKKA olduğu anlaşıldı - Son Dakika

Yapılan test sonucunda Tokel'e KKKA teşhisi konuldu. Tokel 10 gün yoğun bakım ünitesindeki tedavisin ardından normal servise alındı.

Adem Tokel'in kardeşi Mehmet Tokel de aynı şikayetler görülmesi üzerine Kovid-19 şüphesiyle Isparta şehir Hastanesine götürüldü.

Tokel, müdahaleye rağmen 17 Nisan'da hayatını kaybetti.

Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde yaşayan Adem Tokel, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Isparta 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan hasta, sağlığına kavuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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