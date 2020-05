Kovid-19 süreci Türk hijyen ürünlerine yaradı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, Türkiye'nin özellikle sıvı el sabunu üretimi ve ihracatında dünyada ilk 5'te yer aldığını belirterek "Ciddi anlamda söz sahibiyiz. ABD'ye bile ürün gönderiyoruz. Dünyanın dört bir yanından siparişler alıyoruz. Yabancılar 'Made in Türkiye' yazısını görmek istiyor." dedi.

Kentte 30 yıldır kolonya, sabun, ıslak havlu, şampuan, losyon ve dezenfektan üretimi yapan bir firmanın da sahibi olan Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıvı el sabununda üretim ve kalite olarak dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ardından diğer ülkelerden sıvı el sabununa talebin daha da artığını belirten Duran, iç piyasada ise herhangi bir eksikliğin yaşanmadığını aktardı. Duran, Türkiye'de büyük sıvı el sabunu üreticilerinin olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Türkiye özellikle sıvı el sabunu üretimi ve ihracatında dünyada ilk 5'te. Ciddi anlamda söz sahibiyiz. ABD'ye bile ürün gönderiyoruz. Dünyanın dört bir yanından siparişler alıyoruz. Yabancılar 'Made in Türkiye' yazısını görmek istiyor. Sıvı el sabununa talep devam ediyor. Avrupa, Orta Asya ve Arap Yarımadası, ABD, Balkanlar yani dünyanın her tarafından çok ciddi anlamda Türk ürünlerine talep var. Hatta birçok ülke ürünlerde özellikle 'Made in Türkiye' yazması noktasında bize talepte bulunuyor. Bu konuda güzel güven sağladık."

"Türkiye'nin yaptığı yardımlar ekonomiye olumlu yansıyacak"

Hijyen ürünlerinde ihracatın devam ettiğini ve fabrikaların siparişleri yetiştirmeye çalıştığını dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte virüs ortadan kalktıktan, rahatlama olduktan sonra da dünyada Türk hijyen ürünleri tercihinin ön sıralarda olacağını düşünüyorum. Önümüzde daha büyük imkanlar olacak. Bu süreçte çok ciddi tecrübe kazandık. Hijyen ürünlerimizi dünyaya tanıtma imkanı bulduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de olumlu çalışmalarımızdan dolayı işlerimiz daha da artacak. Devletimiz de bu süreçte uyguladığı politikalarla bizim yanımızda oldu. Türkiye, çok sayıda ülkeye yaptığı yardımlarla dünyaya 'kötü gün dostu' olduğunu ispat etti. Önümüzdeki süreçte bu, bizim ekonomimize olumlu yansıyacak."