Kovid-19 sürecinde anne ve bebeklerin en büyük destekçisi ebeler oldu - Son Dakika

İnsanların dünyaya geldiği ilk anın tanığı olan ebeler, Kovid-19 sürecinde de anne adayları ve bebeklerin salgından korunması için mücadele verdi.

Doğum sırasında annelerin en büyük destekçisi olan, onların en mutlu anlarına tanıklık eden ebeler, kucaklarına aldıkları her bebeğe de şefkatle yaklaşıyor.

Salgın sürecinde de tüm sağlık çalışanları gibi fedakarca görev yapan ebeler, hem Kovid-19 servislerinde çalıştı hem de anne ve bebeklerin virüsten korunmaları için çaba gösterdi.

Bu süreçte kaybettikleri hastalar için üzülen, Kovid-19'a yakalanmalarına rağmen iyileşen bebekler ve anneleri için sevinen ebeler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Başhemşire Necla Yeşilova, dünyanın en eski meslekleri arasında yer alan ebeliğin özveri ve fedakarlık gerektirdiğini söyledi.

Tüm sağlık çalışanları gibi ebelerin de görevlerini hassasiyetle yaptığını dile getiren Yeşilova, "Kovid-19 salgınının tüm aşılama alanlarında ve Kovid-19 servislerinde görev aldık. Salgın sürecinde gebeler için ayrı bir izolasyon alanı oluşturduk. Tüm hastaları izolasyon odalarına aldık. Tedavilerini burada yaptık. Ebelerimiz doğum yapan annelerin mutluluklarını görünce tüm yorgunluklarını unutuyor, onlarla seviniyor, güzel anılara tanıklık ediyor." diye konuştu.

"Mesleğimi çok seviyorum"

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 yıldır görev yapan doğum ünitesinden sorumlu ebe Kezban Durak ise ebeliğin zorluğunun yanı sıra insanların en mutlu anlarına tanıklık edilmesi açısından güzel bir meslek olduğunu dile getirdi.

Sağlık ocaklarında çalıştığını, köylere giderek gebelerin takibini yaptığını anlatan Durak, şöyle devam etti:

"Mesleğimi çok seviyorum. İnsanın varoluşundan beri ebelik mesleği var. Burada kendi hemcinslerimize yardımcı oluyoruz. Her gün bir mucizeyle karşılaşıyoruz. Anne ve babalarla seviniyor, mutlu oluyoruz. Annelerin sevinç gözyaşlarına, bebeklerin ilk ağlamalarına tanıklık ediyoruz. Üzücü durumlarla karşılaştığımızda içimiz yanıyor. Burada güzel anılar biriktiriyoruz. Büyüyen bebeklerinin fotoğrafını yollayan, Ebeler Haftamızı kutlayan anneler oluyor."

Kovid-19 salgınıyla mücadelede de görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini belirten Durak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 şüphesi olan gebeler için ayrı bir alan oluşturduk. Orada tecrübeli ebelerimiz görev aldılar. Doktorlar ve hemşire arkadaşlarımızla iletişim halindeydik. Hastalarımızın takibini yaptık. Kovid-19 salgınına yakalanma korkusu yaşayan gebelerin daha rahat doğum yapmaları için onları sakinleştirdik, moral verdik. Ebeler olarak sadece doğumhanede çalışmadık. Kovid-19 servislerinde, yoğun bakımlarda, sahada, aşı çalışmalarında görev aldık. Gebeleri aşı yapmaları konusunda bilgilendirdik. Salgına karşı ön safta görev aldık. Bu süreçte Kovid-19'a yakalanan ebe arkadaşlarımız oldu. Hem arkadaşlarımıza hem de hastalara destek verdik."

"Salgın süreci bizim için çok zor geçti"

Evli iki çocuk annesi ebe Tuğçe İstek de hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Hastalara her zaman empatiyle yaklaştıklarını, neler yaşadıklarını ve ne hissettiklerini anlayabildiklerini aktaran İstek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın süreci bizim için çok zor geçti. Sağlıklı bireyleri ailelerine teslim etmemiz, ailelerimizi, çocuklarımızı salgına karşı korumamız gerekiyordu. Bulaş riski çok yüksekti. Kovid-19'a karşı verdiğimiz mücadelenin en zorlu tarafı anne ve bebekleri salgına karşı korumak oldu. Tulum içinde saatlerce doğum sürecini takip ettik. Savunmasız, korumamıza ihtiyaçları olan bebekleri, anneleri hijyenik şartlarda, önlemlere riayet ederek koruduk. Anneleri ve bebekleri taburcu etmek bizim için mutluluk vericiydi."