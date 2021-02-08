Kovid-19 sürecinde bilgisayar başında sıkılan çocuklar atık eşyalarla "ağaç ev" yaptı - Son Dakika

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bilgisayar başında sıkılan bir grup çocuk, mahallelinin de desteğiyle kurumuş bir ağacın üstüne tahta ve atık malzeme kullanarak ağaç ev inşa etti.

Caferbey Mahallesi'nde, Kovid-19 salgını nedeniyle dışarıya çıkışları kısıtlanan bir grup çocuk, kendilerine farklı oyun alanı oluşturmak için kurumuş bir ağacın dallarına kulübe yapmaya karar verdi.

Mahalledeki büyüklerinden de destek alan çocuklar palet, tahta, atık karton ve poşetleri kullanarak, "ağaç ev" ismini verdikleri oyun alanı kurdu.

Çocuklardan 16 yaşındaki Efe Aşık, AA muhabirine, evde oturup dijital oyunlar oynamaktan sıkılan arkadaşlarıyla yeni bir şeyler yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Bunun için mahalledeki boş arazide kuruyan bir ağacı seçtiklerini anlatan Aşık, "Beraber toplanıp bir şeyler yapmaya karar verdik. Mahallemizdeki ağabeylerimiz de bize yardım etti. Palet verdiler, ağaç evi beraber yaptık. İki haftalık sürede tamamladık." diye konuştu.

Yaptıkları evin harcadıkları enerjiye değdiğini belirten Aşık, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını da dikkate alarak, ağaç evde 13.00-16.00 saatlerinde dönüşümlü vakit geçirdiklerini kaydetti.

Şahin Tosun ise farklı bir şeyler yapmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Telefon, tabletten sıkıldık, farklılık olsun istedik. Arkadaşlar arasında eğlenceli bir şeyler yapalım istedik. Yoldan geçenler bakıyor, büyüğü de küçüğü de ağaç eve çıkmak istiyor, bazılarını misafir ediyoruz." dedi.

Yusuf Gelve de yaptıkları evin kendilerine yeni ve farklı oyun alanı imkanı sunduğunu söyledi.