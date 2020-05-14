Kovid-19 sürecinde bireylerin dijital yaşamı incelendi - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) araştırmacılarının yaptığı anket sonucunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde bireylerin dijital ortamda ve cep telefonlarıyla geçirdikleri sürenin büyük oranda arttığı belirlendi.

Üniversitenin Haber Merkezi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, SODİGEM uzmanlarınca 73 ilden bin 293 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, çalışmada, dijital alışkanlıklarda artış yaşandığı belirlendi. Bireylerin dijital ortamda ve cep telefonlarıyla geçirdikleri süre büyük oranda arttı. Bireylerin yüzde 70'i bilgisayar kullanımının, yüzde 80'i de cep telefonu kullanım sürelerinin arttığını bildirdi.

Evde bulunulan süre boyunca cep telefonu kullanımı kadınlarda yüzde 42,7, erkeklerde yüzde 52,8 artış gösterdi. Bilgisayar kullanımı artışının ise yüzde 59,3'lük oranla bekarlarda daha yüksek olması dikkati çekti.

Görüntülü konuşma ve video konferans uygulamalarını kullanma sıklığı da yüzde 78 arttı. Yakın çevresiyle video konferans programları aracılığıyla görüşme yapanların sayısı, salgın öncesi döneme göre yüzde 273,5 yükselerek, en çok dikkati çeken artış noktalarından biri olarak görüldü.

Evde geçirilen süre boyunca video konferans uygulamalarını en sık kullanan yaş grubu ise 18-24 olarak tespit edildi.

Dijital bezginlik arttı

Çalışmaya katılanların çoğunluğu, dijital ortamların karantina sürecinde hayatlarını kolaylaştırdığını belirtti. Katılımcıların yarısından fazlası ise evde geçirdikleri sürede yoğun dijital araç kullanımı nedeniyle dijital bezginlik hissi yaşadığını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 22,2'si karantina döneminde dijital ortamlarda gereğinden fazla zaman geçirdiği için diğer işlerini aksattığını söyledi. Bu katılımcıların yüzde 65,2'sinin uzaktan çalışma imkanına sahip olduğu görüldü.

Çalışmaya katılanların yarıya yakınında ise evde geçirdikleri sürede konsantrasyon sorunu tespit edildi. Bu sorunu yaşayan katılımcıların yüzde 71,5'inin uzaktan çalışma imkanına sahip olması dikkati çeken unsurlar arasında yer aldı.

Katılımcıların aynı zamanda evde geçirilen süre boyunca aşırı dijital araç kullanımından dolayı fiziksel rahatsızlıklar yaşadığı belirlendi. Fiziksel rahatsızlıklardan, en çok yüzde 37,7 ile 18-24, en az yüzde 3 ile 50-54 yaş aralığındakiler şikayet etti.

Çevrim içi alışveriş ve oyun oynama alışkanlıkları arttı

Dijital oyun oynama alışkanlıklarında da salgın öncesi döneme oranla artış yaşandı. Evde geçirilen süre boyunca dijital oyun oynama sıklığındaki en büyük artış 18-24 yaş aralığındaki kullanıcılarda görüldü.

Bu dönemde online alışveriş uygulamalarının kullanımı yüzde 51,9 arttı. Bu artış, kadınlarda daha çok yaşandı. Bu uygulamaları kullanma sıklığı en çok artan yaş aralığı ise 18-24 oldu. Online alışveriş uygulamalarını kullanım sıklığı artışı en yoğun 2 bin 500 lira ve daha az geliri olanlarda görüldü.