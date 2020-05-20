Kovid-19 sürecinde büyük ve küçükbaş hayvanları kimliklendirme çalışması - Son Dakika

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanları kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de mevcut hayvan varlığının bilinmesi, dışa bağımlılığın sona erdirilmesi ve yetiştiricilerin Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı hayvancılık desteklemelerinden yararlanabilmesi bakımından büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasının son derece önemli olduğu bildirildi.

Bu kapsamda büyükbaş hayvanlarda buzağı/malakların 3 aylık olana kadar, küçükbaş hayvanlarda kuzu/oğlakların 6 aylık olana kadar kimliklendirilerek kayıt altına alındığı ifade edilen açıklamada, İl Müdürlüğünce 2019'da, 269 bin büyükbaş, 532 bin küçükbaş, bu yıl ise 65 bin 500 büyükbaş, 137 bin küçükbaş hayvanın küpelenerek kayıt altına alındığı belirtildi.