Kovid-19 sürecinde evde kalan Suriyeli çocuklar özlem duydukları oyunları resmetti - Son Dakika

Kovid-19 sürecinde evde kalan Suriyeli çocuklar özlem duydukları oyunları resmetti

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleriyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldıkları dönemde özlem duydukları sokak oyunlarını resimlerine yansıttı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleriyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldıkları dönemde özlem duydukları sokak oyunlarını resimlerine yansıttı.

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Hatay ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocuklar, Yeryüzü Doktorlarının başlattığı "Benzerliklerimizin Farkına Varalım ve Farklılıklarımızı Kucaklayalım" etkinliğiyle, salgın döneminde özlem duydukları sokak oyunlarını resmederek evlerinin kapı ve pencerelerine astı.

Yeryüzü Doktorları Hatay ve Şanlıurfa Psikososyal Destek Süpervizörü Akın Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde evde kalan Suriyeli çocukların özlem duydukları ve hayal dünyalarındaki oyunları resme dökmelerini amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'de kamp dışında geçici koruma altında yaşayan çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Suriyeli çocukların Kovid-19 salgını nedeniyle evde kaldıkları dönemde özlem duydukları oyunları resimlerine yansıtmalarını istedik. Resimleri çocuklar, barındıkları evlerin pencere ve kapılarına astı. Evlerimizde kaldığımız sürede aslında herkesin benzer duyguları hissedebileceği göstermiştir. Çocukların pencerelere, dış kapılarına astıkları resimlerle, benzer özlemleri ve zorlukları yaşadıklarını görmeleri ile sürecin normale edilmesi ve yalnız olmadıkları hissiyatının oluşturulması amaçlanmıştır. Çocukların yaptıkları resimlerde geçmiş yaşam deneyimleri, umutları, kaygıları hakkında izler taşımaktadır. Resimlerdeki samimiyet ve saflık bu süreçte unutulmaması gereken kitlenin çocuklar olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Şanlıurfa, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 sürecinde evde kalan Suriyeli çocuklar özlem duydukları oyunları resmetti - Son Dakika
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