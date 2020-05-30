Kovid-19 sürecinde evler güvenle sığınılan "yuva" oldu - Son Dakika

Kovid-19 sürecinde evler güvenle sığınılan "yuva" oldu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede farklı yaş, meslek ve sosyo ekonomik sınıftan insanları buluşturan ortak nokta güvenle sığındıkları evleri oldu.

Kovid-19 sürecinde evler güvenle sığınılan

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede farklı yaş, meslek ve sosyo ekonomik sınıftan insanları buluşturan ortak nokta güvenle sığındıkları evleri oldu.

İster tek katlı, ister rezidans, ister apartman dairesi olsun sakinlerini tüm gün ağırlayan evler, pek çok keyfin, mutluluğun, huzurun ve neşenin aslında dışarda olmadığını bir kez daha gösterdi.

Salgınla mücadele sürecindeki evde kalma zorunluluğu, koronavirüsten önce adeta otel olarak kullanılan evleri ailelerin sığındığı huzurun ve güvenin simgesi yuvalara dönüştürdü.

Süreci doğanın içindeki evinde geçiren Esin Özkoyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde daha çok zaman geçirmeyi ne kadar özlediğini, evde kalmanın insanın kendine ayırabileceği en özel zaman olduğunu Kovit-19 sürecinde anladığını belirtti.

"Hayatımızda olmazsa olmaz dediğimiz birçok seyin aslında çok da önemli olmadığını fark ettim." diyen Özkoyuncu, daha önce planlayıp da yapamadığı birçok şeyi hayata geçirme imkanı bulduğunu vurguladı.

Özkoyuncu, şunları söyledi:

"Yoğun çalıştığım için evde çok az zamanım oluyordu ve o zamanı da yapılması zorunlu şeyleri yetiştirebilmek için harcıyordum. Evden çalışma sistemine geçmemle birlikte ailemle daha uzun ve keyifli zaman geçirmeye başladım. Ailecek bol bol film izledik. 1. sınıfa devam eden oğlumla daha önce yapmak istediğim ancak zaman ayıramadığım için ertelediğim etkinlikleri yaptık. Evim Kovid-19 dönemi öncesinde de benim için hep en özel, en kıymetli yerdi ama bu süreçte ev kavramını benim için daha da özel hale geldi."

Jale-Hüsnü Polat çifti de Kovid-19 ile mücadele sürecinde, şehrin içindeki apartman dairesinden hobi bahçesindeki evlerine geldiklerini ve zamanlarını burada geçirdiklerini ifade etti.

Jale Polat, tüm gününü yoğun bir tempoyla geçirdiğini belirterek, "Burada doğayla iç içe olduğumuz için nefes alabiliyoruz. Bahçeye çıkıp el işlerimi, hobilerimi yapabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor." dedi.

Hüsnü Polat da salgının ilk günlerini şehirde olduklarını ancak tedirginlik duyduklarını belirterek, "Burada sağlıkla vakit geçirilebiliyor. Bahçede yapılacak iş çok. 65 yaş üstünün evden çıkmadığı süreçte bizim bahçede olmamız çok büyük bir şans. Biz burda nefes alabiliyoruz. Bizi en çok mutlu eden şey bu." ifadelerini kullandı.

Sinan Yağmur da Kovid-19 ile mücadele sürecinde evin sadece uyunan değil, sığınılacak güvenli bir mekan olduğunu anladığını belirterek, "Dışarıda vakit geçirmeden de oluyormuş. Eskisi kadar dışarıya çıkmaya gerek yokmuş. En azından bunu anladık." diye konuştu.

Yağmur, araştırma yapmak istediği birçok konuya vakit ayırabilme imkanı bulmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Pilates eğitmeni Ebru Bakır, bahçeli bir evde oturduğunu, hiç olmadığı kadar bahçe işlerine ağırlık verdiğini söyledi.

Kızının bu konudaki zevkli tasarımlarını bu süreçte fark ettiğini anlatan Bakır, "Bahçeyi onun önerileri doğrultusunda yeniden dizayn ettik." dedi.

Bakır, ayrıca çeşitli hobiler edindiğini, bahçesinde ahşap boyama yaptığını kaydetti.

Çalıştıkları yer evleri oldu

Turizm sektörü çalışanlarının bazıları da bu süreci görev yaptıkları otellerde geçirdi. İş yerinin evi haline geldiğini belirten Fırat Ertaç, restoran şefi olarak Nevşehir'in Ayvalı köyündeki bir otelde hizmet verdiğini söyledi.

Salgın hastalık sürecinin başından itibaren çalıştıkları otelde güvenlik ve temizlik amacıyla kalmaya başladıklarını anlatan Ertaç, "Otel bu süreçte bizim evimiz oldu. Gün içinde spor yaparak ve televizyon izleyerek, zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Murat İpek de Ürgüp'te yaşadığını, 2 yıldır Ayvalı köyündeki bir otelde görev yaptığını belirterek, " Kovid-19 sürecinde evime birkaç kere gittim. Onun haricinde çalıştığım oteli evim gibi benimsedim. Çiçek sulayarak, havuza girerek, televizyon izleyerek, günlerimizi geçiriyoruz. Otel şu an benim için evimden ve dışarıdan çok daha güvenli geliyor. Çalıştığım yer evim oldu." dedi.

Ayvalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 sürecinde evler güvenle sığınılan 'yuva' oldu - Son Dakika

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