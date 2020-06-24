Kovid-19 sürecinde kendi çayını toplayan üretici kaliteyi artırdı

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticinin kendi çayını kendisinin toplamasının yaş çay bahçelerinin sağlığı ve geleceği için iyi olduğunu, kuru çay kalitesini de artırdığını söyledi.

Doğu Karadeniz'de; Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 787 bin 692 metrekare alanda gerçekleştirilen çay hasadı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarıdan gelen yabancı işçiler gelemeyince üreticiye kaldı.

Yaş çay üreticilerinin kendi imkanları ile oluşturdukları ekiplerle toplama işlemi gerçekleştirilirken çay belgesi sahibi 199 bin 645 üretici birbirine yardımı da ihmal etmedi.

Çok az miktarda Türkiye içerisindeki işçilerle gerçekleştirilen çay tarımında yetkililer bahçelerin de yeniden canlandığını aktardı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta başladıkları 1. sürgün yaş çay döneminde 245 bin tonun üzerinde alım gerçekleştirdiklerini, Ramazan Bayramı'nda da alım yaparak üreticilerin sıkıntı yaşamaması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kovid-19 salgını süreci ile alımların başladığını ifade eden Alim, süreci üreticilerin menfaati doğrultusunda yönettiklerini söyledi.

Çay hasadını üreticilerin kendilerinin yaptığını anlatan Alim, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı işçiler çayın hasadında çok az görev aldı. Üreticiler yıllar sonra ilk kez çayın aile ürünü olduğu gerçeğini gördü. Üretici ailece bahçeye girerek hasadını yaptı. Çay kesinlikle dalında kalmadı. Biz de verdiğimiz söz gereği hiçbir üreticimizi mağdur etmedik. ÇAYKUR kendilerine gelen çayın tamamını kota nispetinde aldı. Sürgünde 245 bin ton yaş çay alıp 50 bin ton kuru çay ürettik. Nöbetçi fabrikalarımızda alımlar devam ediyor. Bir kaç gün içinde 246 bin tona çıkabilir."

Güzel bir kampanya gerçekleştiğinin altını çizen Alim, "Hastalık döneminde aldığımız tüm önlemleri uyguladık. Uygulama sonucunda 46 çay fabrikası, 3 bine yakım alım evinde hiçbir olumsuzluk yaşamadan güzel bir kampanya tamamladık." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminin üreticiler açısından fırsata dönüştüğünü aktaran Alim, "Üretici kendi çayını kendisi toplamış olduğu için hem bitkinin sağlığı ve geleceği için iyi oldu hem de yurt dışına gidecek paralar üreticinin cebinde kaldı. Tüketici açısından ise çok daha kaliteli bir ürün elde ettik." dedi.

Birinci sürgünde elde edilen tecrübe ile ikinci sürgünün daha kolay geçeceğine inandıklarının altını çizen Alim, "Bu sürgünde toplama süreci belli bir sürece yayılacağı için daha kaliteli ve sağlıklı bir kampanya geçireceğimizi düşünüyorum. Birinci sürgünü 30 günde tamamladık. Çayın geç gelmesi nedeni ile tarihinde ilk kez bayram boyunca çay aldık. Hiçbir terslik olmadan süreci tamamlamış olduk. İkinci sürgün için üreticilerimizin toplaması kaydıyla bir aile havasında bahçede olmalıyız. Okulların tatil olması nedeniyle herkes bahçede olursa çok daha sağlıklı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı ödemeleri gelecek hafta

Yaş çay bedelinin aynı ay içinde ödendiğine dikkati çeken Alim, mayıs ayına ilişkin bedellerin ise planlandığını üretici hesaplarına gelecek hafta aktarılacağını söyledi.

ÇAYKUR'un mayıs ayı sürecinde üreticilerden 100 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirdiğini vurgulayan Alim, bunun karşılığında üreticilere yaklaşık 350 milyon lira ödeme yapacaklarını belirtti.

Alim, ödemelerin gelecek hafta pazartesi ve salı günü hesaplara aktarılacağını ve üreticilerin bir gün sonra hesaplarındaki parayı çekebileceklerini kaydetti.