Kovid-19 sürecinde Kolombiya'nın gıda güvenliğinin anahtarı; Arıcılık - Son Dakika

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Bölgenin drone görüntüleri

Bal üreticisinin kovanlarla ilgilenmesi

Bal üreticisi Willington Niño ile röportaj

Kovanlardan detay BOGOTA - Tarım ilaçlarının gelişigüzel kullanımı ve yanlış zamanlama ile gerçekleştirilen fumigasyon yönteminin (zararlılardan korunma metodu) kitlesel arı ölümüne neden olduğu Kolombiya'da arıların korunması ve arıcılık büyük önem taşıyor. Her biri yaklaşık 60.000 arıdan oluşan 200 kovanın olumsuz etkilendiği ülkede, Cundinamarca bölgesindeki arıcılık faaliyetiyle uğraşanlar, özellikle Kovid-19 sürecinde bölgedeki tarlaların dengesini sağlamak ve insanlara besin sağlayan bitkilerin polinasyonu (tozlaşma) adına, arıları korumak için yoğun çaba harcıyor.