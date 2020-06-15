Kovid-19 sürecinde köyüne dönüp sebze bahçesi kurdu - Son Dakika

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaşındaki Refika Besi, hareketsiz kalmamak ve pandemi sürecini verimli değerlendirmek için köyüne yerleşip 2 dönüm araziye sebze bahçesi kurdu.

Hakkari'de Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı şehirden uzaklaşarak köylere giden birçok kişi, atalarından kalan topraklara hayat vermeye başladı.

Pehlivan Mahallesi'nde yaşayan ve kısıtlamalar kapsamında evden çıkamayan 65 yaşındaki 3 çocuk annesi Refika Besi (65) de bir süre sonra hareketsiz kalmaktan sıkılarak köyüne dönmeye karar verdi.

Bunun üzerine iki ay önce merkeze bağlı Otluca köyü Köprücük mezrasına yerleşen Besi, bir yakınından ödünç alarak kurduğu çadırda yaşamaya başladı.

2 dönüm araziye patlıcan, soğan, fasulye, domates ve salatalık eken Besi, şimdi doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Besi, ömrünün geri kalanına huzur bulduğu topraklarda üretim yaparak devam etmek istiyor.

Astım hastası olduğu için sokağa çıkmasının kısıtlandığını belirten Besi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde hareketsiz kalmaya dayanamayınca köye yerleştiğini belirtti.

Köy havasının kendisine iyi geldiğini anlatan Besi, şöyle konuştu:

"Burada kalmak istiyorum. Ödünç aldığım çadırda yaşıyorum. İki dönümlük arazide bağ, bahçe kurdum. Soğan, domates, fasulye, patlıcan ve salatalık ektim. Günün büyük bölümünü bahçede geçiriyorum. Bazen köydeki komşularımı, akrabalarımın yanına gidiyorum. Bazen de onlar geliyor. Köy hayatını çok seviyorum fakat şu an kalacak ev yok. Destek alarak hem işimi geliştirmek hem de üretime katkı sağlamak istiyorum. Yaşlıyım, şehir hayatı bana iyi gelmiyor. O yüzden burada sürekli kalmayı istiyorum."