Kovid-19 sürecinde makarna tüketimi arttı - Son Dakika

Kovid-19 sürecinde makarna tüketimi arttı

24.10.2020 10:37
Kovid-19 sürecinde makarna tüketimi arttı, System.String[]

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde makarna tüketiminin arttığını bildirdi.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde makarna tüketiminin arttığını bildirdi.

Külahçıoğlu, yazılı açıklamasında, 25 Ekim'in 1998'den bu yana derneklerinin teklifiyle "Dünya Makarna Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Makarnanın, dünyada her kesimin erişebileceği sağlıklı ve ekonomik bir ürün olduğunu kaydeden Külahçıoğlu, "Dünya üzerinde geleneksel anlamda pek çok makarna yemeği mevcuttur. Yapılan araştırmalarda dünyanın açık ara en çok sevilen yemeğinin makarna olduğunu ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Külahçıoğlu, Türkiye'de Kovid-19 sürecinde makarna tüketiminin arttığı bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üyelerimizden alınan iç satış verileri, ülkemizde makarna tüketiminin bu yıl yüzde 25 arttığını, tüketicilerin bu zor dönemde makarnayı kolay saklanabilir, sağlıklı, pişirilmesi kolay, sürdürülebilir ve favori yiyecek olarak seçtiğini ortaya koymaktadır. Dünya Makarna Günü dolayısıyla DOXA araştırma kuruluşunun, küresel makarna tüketiminin üçte birinden fazlasını oluşturan ülkelerde 5 binden fazla kişi ile yaptığı uluslararası araştırmaya göre, evde kalınan dönemde 4 tüketiciden biri daha fazla makarna tüketmiş, küresel tüketim de yüzde 24 artmıştır. Bu ülkemizin tüketim artışına paralel bir veridir."

Külahçıoğlu, 2019 yılında 7 milyon 267 bin ton olarak gerçekleşen dünya makarna ticaretinin yüzde 17,5'ini yapan Türkiye'nin, bu yılın 8 ayında da 940 bin 502 ton makarna ihraç ettiğini bildirdi.

"Buğdayda gümrük vergilerinin sıfırlanması önemli bir tedbir adımı olmuştur"

Sektörün, makarna ihracatı için buğday ithalatı gerçekleştirdiğini belirten Külahçıoğlu, şunları kaydetti:

"21 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren buğday ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması doğru zamanda ve önemli bir tedbir adımı olmuştur.

Son vergi düzenlemesi hem un ve makarna sektörlerinin ihracatını rahatlatacak hem de iç piyasada fiyat istikrarına katkı sağlayacaktır. Makarna ihracatı geliri, sadece ülkemize döviz kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda buradan elde edilen üretim maliyetlerindeki avantaj, iç piyasada özellikle market markalı ürünlerin üretimine fiyat avantajı olarak kullanılmaktadır. Bu vesileyle iç piyasada tüketiciler daha uygun fiyata makarnaya ulaşma imkanı bulmaktadır."

Türkiye, Buğday, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 sürecinde makarna tüketimi arttı - Son Dakika Ekonomi

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