Kovid-19 sürecinde MS hastalarına solunum temelli "tele-rehabilitasyon" düzenlenecek - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde MS hastalarına solunum temelli "tele-rehabilitasyon" düzenleneceğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, tele-rehabilitasyonun Türkiye MS Derneği, Fenerbahçe Üniversitesi ve TÜ işbirliğiyle yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Anıl Tekelioğlu Tosun ve TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Keklicek'in rehberliğinde salgın döneminde rehabilitasyon süreçleri aksayan MS hastaları için 8 haftalık, web tabanlı, tele-rehabilitasyon programı düzenleneceği aktarıldı.

Açıklamada, "16 Nisan'da başlayacak programa MS hastaları evlerinden katılabilecek. Programda, özellikle Kovid-19 nedeniyle önemi daha da anlaşılmış olan solunum egzersizleri ön planda olacak. Ayrıca MS hastaları, öğretim üyesi fizyoterapistler rehberliğinde evlerinden, güvenli bir aktivite programına dahil edilecekler." ifadeleri kullanıldı.

Tele-rehabilitasyon hizmetlerinin dünyada çok yaygın olarak sürdürüldüğünü belirten Doç. Dr. Hilal Keklicek, açıklamada yer alan görüşünde, buu hizmetin salgında daha da önem kazandığını bildirdi.

Keklicek, şunları kaydetti:

"Rehabilitasyon veya habilitasyon desteğine ihtiyaç duyan bireyler için, fonksiyon kaybının en aza indirilmesi açısından tele-rehabilitasyon çok önemli bir konumdadır. Bununla birlikte mutlaka, ilgili alanda uzman olan ve hizmeti alacak bireylerin özelliklerini bilen kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Amerika ve Avrupa'da tele-rehabilitasyon hizmetlerinin, eğer hedef grup doğru belirlenirse, uzman ve hasta eşleşmesi doğru yapılırsa, seans başı fizyoterapi ve rehabilitasyon maliyetini 30-40 dolar kadar aşağı düşürdüğü ve kişi başı mali yükü yüzde 50'lere varan oranda azalttığı, Amerika için bunun toplum maliyetine kişi başı getirisinin 3 milyon dolar civarında olduğu gösterilmiştir."

Keklicek, 16 Nisan itibarıyla başlayacak programın her hafta salı ve cuma günleri saat 20.00'de yapılacağını vurguladı.