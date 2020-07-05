Kovid-19 sürecinde otomotiv sektöründe aylık ihracat ilk kez 2 milyar doları aştı - Son Dakika

Kovid-19 sürecinde otomotiv sektöründe aylık ihracat ilk kez 2 milyar doları aştı

Türkiye otomotiv sektörünün haziran ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle marttan itibaren yaşanan gerilemenin ardından yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye otomotiv sektörünün haziran ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle marttan itibaren yaşanan gerilemenin ardından yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin dış satımı, normalleşme sürecinin başladığı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla düşüş yaşasa da salgının olumsuz etkisinin azalmaya başladığını gösterdi.

Mayıs ayında yüzde 56 düşüşle 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapan sektör, haziranda ise iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doları aştı. Otomotiv endüstrisi ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 2 milyar 16 milyon dolar oldu.

Sektörün ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısındaki dış satımı da geçen senenin aynı aylarına nazaran yüzde 29,5 düşüşle 10,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatında 4'üncü sırada yer alan endüstrinin toplam dış satımdaki payı ise yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 43 arttı

Haziranda ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9 azalarak 785 milyon dolara indi. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 artışla 722 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı yüzde 35,5 azalarak 262 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 43 yükselişle 164,5 milyon dolar oldu.

Yılın 6 ayında binek otomobil ihracatı yüzde 25, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 26, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 43, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 32 ve diğer ürün grupları altında yer alan çekiciler ihracatı da yüzde 48 geriledi.

Haziran ayında tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 12 azalma görüldü. Önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 20, İtalya ve Birleşik Krallık'a yüzde 19'ar, Cezayir'e yüzde 67 ihracat düşüşü yaşandı. İspanya'ya yüzde 79, Romanya'ya yüzde 12, ABD'ye yüzde 20, Polonya'ya yüzde 14 ve Slovenya'ya yüzde 28 ihracat artışı kaydedildi.

Binek otomobil ihracatı azalan ve artan ülkeler

Binek otomobillerde Fransa'ya yüzde 32, İtalya'ya yüzde 39, Birleşik Krallık'a yüzde 29, İspanya'ya yüzde 39, Hollanda'ya yüzde 63 ihracat düşüşü dikkati çekti. Almanya'ya yüzde 20, İsrail'e yüzde 166, Slovenya'ya yüzde 60, Mısır'a yüzde 163 ihracat artışı görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Almanya ve İtalya'ya yüzde 63, Birleşik Krallık'a yüzde 31, Fransa'ya yüzde 36, Hollanda'ya yüzde 97 ihracat düşüşü, Slovenya'ya yüzde 44, Belçika'ya yüzde 103, ABD'ye yüzde 12 ihracat artışı kaydedildi. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda Almanya'ya yüzde 101, Fas'a yüzde 189 ihracat artışı, Fransa'ya yüzde 25 ihracat düşüşü kayıtlara geçti.

Mısır'a ihracat yükselişte

Haziranda sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 8 gerileyerek 292 milyon dolara düşerken, Fransa'ya yüzde 28 azalışla 253 milyon dolar, İtalya'ya ise yüzde 37 düşüşle 134 milyon dolar oldu. Yine Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 25, Polonya'ya yüzde 19, Hollanda'ya yüzde 75 düşüş yaşandı. Haziranda Slovenya'ya ise yüzde 45, Belçika'ya yüzde 35, ABD'ye yüzde 14, İsrail'e yüzde 137 ve Romanya'ya da yüzde 10 ihracat artışı yaşandı.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ilk üç büyük pazardan Almanya'ya ihracat yüzde 29 düşüşle 1 milyar 557 milyon dolar olurken, Fransa'ya yüzde 33, İtalya'ya yüzde 42 düşüş kaydedildi. Mısır'a ihracat ise yüzde 45 arttı.

Orta Doğu'ya dış satım yüzde 62 arttı

Haziranda ülke grubu bazında yüzde 72,3'lük payla en büyük pazar olan AB ülkelerine ihracat yüzde 17 düşüşle 1 milyar 457 milyon dolar oldu. Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 62, diğer Avrupa ülkelerine de yüzde 56 ihracat artışı yaşandı.

Ocak-haziran döneminde ise AB ülkelerine ihracat 8 milyar 69 milyon dolar oldu. Afrika ülkelerine yüzde 21, Orta Doğu ülkelerine de 23 düşüş görüldü.

"Alternatif pazarlara yönelik çalışmalar ihracata olumlu yansıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şunları kaydetti:


"İhracatımızı her koşulda artırmaya yönelik çabalarımız tüm hızıyla sürüyor. Mevcut pazarlarda güçlenmenin yanında, alternatif pazarlara yönelik çalışmalarımızın meyveleri haziran ayında da kendini gösterdi. İsrail, Mısır, Brezilya gibi ülkelerde yüksek artışlar kaydettik. Ülke grubu bazında ise Orta Doğu ülkeleri ile Sırbistan, Norveç, İsviçre, Kuzey Makedonya gibi AB dışı ülkelerin yer aldığı diğer Avrupa ülke gruplarına yüzde 62'ye varan oranlarda artış yaşadık."

Türkiye, İhracat, Almanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:03 Kaynak: AA

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