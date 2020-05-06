Kovid-19 sürecinde üretime devam eden gıda firması istihdamını artırdı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren bir gıda firması, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde hem istihdamını artırdı hem de ürün aldığı çiftçilere avans ödemesi yaptı.

İlçede 1992'de faaliyete başlayan firma, 260 bin metrekare alandaki 5 tesisinde ürettiği konserve, salça, zeytin, zeytinyağı, ketçap, hazır yemek ve çayı hem yurt içinde pazarlıyor hem de 57 ülkeye ihraç ediyor.

Şirket, salgın nedeniyle insanların evlerinde kaldığı bugünlerde gıdaya ihtiyacın daha da artmasından dolayı çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene yaklaşık 150 bin ton salça, konserve, hazır yemek konservesi ve sos ürettiklerini söyledi.

Tüm dünyayı saran koronavirüsün ekonomiyi de olumsuz etkilediğini hatırlatan Bahadır, bu süreçte 470 olan çalışan sayısını 120 kişiyi daha işe alarak 590'a çıkardıklarını anlattı.

Bahadır, salgın sonrası dünyada tarımın çok daha önemli bir hale geleceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz hem suyunun hem toprağının hem de güneşinin verimli olduğu bir coğrafyada bulunuyor. Aynı zamanda çok iyi bir tarım politikası çizersek ve iyi bir ekim yaparsak 2023 hedeflerini yakalamak, tarımda dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmek çok kolay olacaktır. Bundan sonra dünyanın her tarafında tarım yapılamayacağı ve birçok ülkenin tarımda zorlanacağı görülüyor. Artık savaş argümanları değil, petrol değil, füzeler değil, şimdi kim tarımda üretimi iyi yapıyorsa dünyanın üst sırasındaki ülkeler arasındaki yerini alacaktır."

Sosyal sorumluluğa büyük önem verdiklerini aktaran Bahadır, her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundukları bilgisini verdi.

Bahadır, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına firmamız duyarlılık göstererek 1 milyon 400 bin lira bağışta bulunmuştur. Aynı zamanda kendi üretim yaptığımız bölgelerde de 600 bin lira ek bağışta bulunarak toplamda bağışımız 2 milyon lirayı bulmuştur." dedi.

Cemil Bahadır, salgınla etkin mücadelede başarıyla, canla başla görev yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ekibine, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Çiftçilere avans desteği sağlıyoruz"

Ham maddenin yüzde 60'ını Ege ve Marmara, kalanını ise Türkiye'nin diğer bölgelerinden temin ettiklerini aktaran Bahadır, hijyene ve kaliteye büyük önem verdiklerini belirtti.

Üreticiye çok önem verdiklerini dile getiren Bahadır, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da firmamızla uzun soluklu çalışan çiftçilerimize şu ana kadar 7 milyon lira fide, tohum ve gübre desteği, 8 milyon lira da tarlaya fideyi dikim, çapalama işçiliği için avans desteği verdik. Bu desteklerde herhangi bir fiyat farkı ve vade farkı uygulanmamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da üreticiye vermiş olduğu destekler var."