Kovid-19 sürecinin etkisiyle dönüşen reklam sektörü masaya yatırıldı - Son Dakika

Kovid-19 sürecinin etkisiyle dönüşen reklam sektörü masaya yatırıldı

22.12.2020 10:37
Kovid-19 sürecinin etkisiyle dönüşen reklam sektörü masaya yatırıldı, System.String[]

2. Reklam Konseyi'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle değişen tüketici alışkanlıklarına yönelik dönüşen reklam sektörü ele alınırken, bu süreçte medya ve reklam yatırımları, dijital pazarlama ve dijital mecra hakkında yeni gelişmeler tartışıldı.

2. Reklam Konseyi'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle değişen tüketici alışkanlıklarına yönelik dönüşen reklam sektörü ele alınırken, bu süreçte medya ve reklam yatırımları, dijital pazarlama ve dijital mecra hakkında yeni gelişmeler tartışıldı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan ve reklamcılık sektöründeki paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan Reklam Konseyi, koronavirüs salgınının yarattığı mevcut koşullar nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katılımıyla Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen Konseye, Bakanlık temsilcileri, Reklam Kurulu üyeleri, reklam sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli meslek örgütleri ile tüketici üst kuruluşlarının temsilcileri delege olarak katıldı.

Konseyin ilk oturumunda geçen yıl gerçekleştirilen 1. Reklam Konseyi'nde alınan kararlarla ilgili değerlendirmeler ile 2020 yılında ve salgın sürecinde gerçekleştirilen reklam denetim faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Takip eden oturumlarda da reklamcılık sektörünün temsilcileri tarafından 2020 yılı medya ve reklam yatırımları, dijital pazarlama ve dijital mecra hakkında yeni gelişmeler masaya yatırıldı.

Kovid-19 iletişimi ve sosyal medya reklamları hakkında sunumlar yapılırken, tüketici örgütlerinin temsilcileri tarafından da sosyal medyada yer alan reklamlara ilişkin değerlendirmeler ve tüketicilerin korunması için gerekli önlemler ele alındı.

Ayrıca, Reklam Konseyi tarafından daha önce oluşturulan çalışma grupları çalışmalarının salgın koşullarıyla uyumlu bir şekilde devam ettirilmesi kararlaştırılırken, tavsiye niteliğinde olan Konsey kararları ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.

"Reklamlar daha çok dijital ortamlara kaydı"

Bakan Yardımcısı Uçarmak, 2. Reklam Konseyi'nin salgın koşullarına rağmen internet ortamında gerçekleştirilmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, bu yeni süreç nedeniyle değişen tüketici alışkanlıklarının ve beklentilerinin reklam sektörünü de doğrudan etkilediğini belirtti.

Reklamların daha çok dijital ortamlara kaydığına işaret eden Uçarmak, böylece bu sürecin reklam sektörünü değişime zorladığına dikkati çekti.

Uçarmak, Bakanlık olarak yanıltıcı olmayan doğru reklamın muhataplarına ulaşması noktasına odaklandıklarını vurguladı.

"TV reklamlarındaki alt yazıların okunamaması sorunu devam ediyor"

İyi niyetli girişimlerin desteklenmesi kadar yanıltıcı reklamların engellenmesinin esas olduğunu belirten Uçarmak, özellikle temel bir problem olan televizyon reklamlarındaki alt yazıların okunamaması sorununun devam ettiğini, dolayısıyla tüketicilerin doğru ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesinin önemine işaret etti.

Uçarmak, sektördeki güncel gelişmelerin takibi ve özellikle tüketicilerin çıkarlarının korunması ve dürüst bir ticari hayatın oluşturulması açısından Konseyde alınan kararların yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ise Reklam Konseyi'nin amacı ve genel yapısı hakkında bilgi vererek, tüketicilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlara ve reklam sektöründe yaşanan problemlere değindi.

Ticaret, Piyasa, Bakan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 sürecinin etkisiyle dönüşen reklam sektörü masaya yatırıldı - Son Dakika


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