Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı - Son Dakika

Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı

22.04.2021 12:17
Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, aşı olmak için atanan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü, 65 yaş üstü vatandaşların ise yüzde 23'ü aşı tanımlandığı halde yaptırmamış görünüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, aşı olmak için atanan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü, 65 yaş üstü vatandaşların ise yüzde 23'ü aşı tanımlandığı halde yaptırmamış görünüyor. Bu kapsamda harekete geçerek aşı karşıtlığı ile mücadelede farkındalık projesi başlattıklarını söyleyen Çamlıbel Vakfı Genel Müdürü Pınar Çamlıbel, "Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı. Vakıf olarak aşı farkındalığını yaygınlaştırmak için, 'Sana tekrar sarılabilmek için kollarımı açtım' sloganıyla çeşitli hastanelerdeki sağlık çalışanlarının yer aldığı bir video paylaştık" dedi.

Tüm dünyanın 1 yılı aşkın süredir koronavirüsle sürdürdüğü mücadeleden galip çıkabilmesinde aşılama çalışmaları belirleyici rol oynuyor. Ancak Avrupa'nın en yüksek aşılama oranına sahip 3'üncü ülkesi olan Türkiye'de ortaya çıkan aşı karşıtlığı endişe yaratıyor.

"AŞI KARŞITLIĞINA KARŞI KAMPANYA BAŞLATILDI"

ECONiX Araştırma tarafından yayınlanan rapora göre, aşılama oranının dünya genelinde yüzde 3,39 olduğu görülüyor. Aşılamanın 14 Ocak'ta tarihinde başladığı Türkiye ise yüzde 9,41'le Avrupa'nın en yüksek aşılama oranına sahip ülkelerinden biri olarak konumlanıyor. Yapılan toplam aşı sayısının 20 milyon 362 bin 329'a, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısının 7 milyon 869 bin 422'ye ulaştığı ülkemizde, bu seyrin devam etmesi içinse aşı karşıtlığının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, aşı olmak için atanan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü, 65 yaş üstü vatandaşların ise yüzde 23'ü aşı tanımlandığı halde yaptırmamış görünüyor.

Bu kapsamda çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülürken, önemli bir hamle de Çamlıbel Vakfı'ndan geldi. Türkiye'de aşılamanın başladığı ilk günlerden bu yana aşı karşıtlığıyla mücadeleye yönelik "Kollarımı Açtım" adlı bir farkındalık projesi sürdüren Vakıf, şimdi de sosyal medyada bir kampanya başlattı. Kampanya destekçileri, "Sana Tekrar Sarılabilmek İçin #KollarımıAçtım Bekliyorum" notuyla aşı olurken ya da aşıyı beklerken çekilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşarak aşı farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

"SANA TEKRAR SARILABİLMEK İÇİN KOLLARIMI AÇTIM"

Projenin ayrıntılarını aktaran Çamlıbel Vakfı Genel Müdürü Pınar Çamlıbel, "Birbirimizden bir yıl ayrı düştüğümüz, sevdiklerimizle görüşemediğimiz, birbirimize dokunamadığımız bu zorlu pandemi döneminde aşı, eski günlere dönebileceğimizin en büyük umudu oldu. Ancak ülkemizdeki aşı karşıtlığını da görmezden gelemeyiz. Biz de vakıf olarak aşı farkındalığını yaygınlaştırmak için, 'Sana tekrar sarılabilmek için kollarımı açtım' sloganıyla çeşitli hastanelerdeki sağlık çalışanlarının yer aldığı bir video paylaştık. Kiminin hastalarının tebessümünü görmeye, kimininse sevdiklerini kucaklamaya hasret kaldığını söylediği bu videonun ardından, sarılmayı özlediklerimizi etiketleyerek, aşı olurken ya da aşıyı beklerken açtıkları kollarının fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşmaya davet ettik. Böylelikle aşı farkındalığını yayarken aynı zamanda ayrı düştüklerimize, koşullar yüzünden belki uzun zamandır konuşmayı bile unuttuklarımıza hatır mesajı yolladık ve gönül bağı kurma fırsatı yakaladık. 'Kollarımı şimdi aşı olmak için açarsam, sonrasında sana sarılabilmek için açabileceğim' demek istedik" diye konuştu.


Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı
Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • VATANDAŞ: BOŞUNA DENMİYOR SALGIN MEDYADAN YAYILIYOR DİYE.... MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜSÜN HANGİ SEVİYE AŞILARINI YAPIYORSUNUZ EFENDİM SÖYLERMİSİNZ Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, "Yeni Chiellini" yorumları yapıldı         
11:54
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi         
09:53
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı         
08:31
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü         
03:26
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 12:33:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'suz günlerin önündeki en büyük tehlike aşı karşıtlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei