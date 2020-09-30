Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon... - Son Dakika

Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon...
Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.
Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.
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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:59 - Kaynak: AA
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