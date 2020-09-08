Kovid-19 tanısı için yapay zeka temelli Karar Destek Sistemi

Türkiye İş Bankası iştirakleri Bayındır Sağlık Grubu ve Softtech iş birliği ile yapay zeka teknolojisi temelli Kovid-19 Karar Destek Sistemi geliştirildi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, geliştirilen Kovid-19 Karar Destek Sistemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif hastaların yüzde 92'sini başarılı şekilde tespit edip, bir akciğer bilgisayarlı tomografisi incelemesinde tomografide yer alan yüzlerce görüntü arasından, hastalığın olduğu görüntüleri kısa sürede tahmin ediyor ve doktorlar için karar destek mekanizması oluşturuyor.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19'un tanısı PCR tetkiki ile yapılıyor. Bilimsel araştırmalarda bu yöntemin duyarlılığı yüzde 50-60 arasında değişiyor ve tekrarlayan çalışmalarla ancak duyarlılığın artırılması sağlanabiliyor.

Klinik olarak Kovid-19 tanısı düşünülen, solunum sorunu olan hastalarda PCR testine ek olarak, yapılacak bilgisayarlı tomografi (BT) tanıda büyük rol oynuyor. Yapılan uluslararası pek çok bilimsel çalışma, toraks BT'nin (akciğer bilgisayarlı tomografisi) Kovid-19'un akciğerde sebep olduğu tahribatın tespit edilebilmesinin yanında hızlı ve güvenilir bir şekilde hastalığın tanısında da kullanılabileceğini gösterdi.

Bayındır Sağlık Grubu ve Softtech'in iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 Karar Destek Sistemi projesi ile doktorların, akciğer BT incelemelerinde dikkat edilmesi gereken görüntülere odaklanarak hızlı karar vermelerine yardımcı olmak hedefleniyor.

Sistem, BT tetkikindeki yüzlerce görüntü içinde hastalık tutulumu olanları kısa sürede tanıyabiliyor. Bu yolla Kovid-19'a bağlı akciğer tutulumu olan hastaların yüzde 92'sini başarılı şekilde tespit edebiliyor.

Bayındır Hastaneleri bünyesinde çekilmiş olan toraks BT görüntülerindeki Kovid-19 belirtisi taşıyan işaret ve paternler, machine learning (makine öğrenimi) teknolojisi ile geliştirilen uygulamaya yükleniyor.

Sistemin tanımlama yetisi, incelenen her bir görüntü ile otomatik olarak yükseltilecek şekilde çalışmalara devam ediliyor. Geliştirilen bu teknoloji sayesinde uygulama, yüklenen görüntüleri inceleyerek en küçük boyutta olan bulguları bile yakalayabiliyor.

"Uygulama ülkemiz sağlık sistemine büyük fayda sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının verdiği emek ve özverinin önemini vurgulayan ve bu süreçte geliştirilen bu yeni uygulamanın doktorlara Karar Destek Sistemi açısından büyük fayda sağlayacağını belirterek, "Uygulamanın, görüntüleri hem çok hızlı işleme hem de insan gözüyle yakalanamayacak bulguları saptama kabiliyetine sahip olması nedeniyle hastalarımıza, hekimlerimize ve ülkemiz sağlık sistemine büyük fayda sunacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Softtech Genel Müdürü M.Murat Ertem de geliştirdikleri teknoloji ile Kovid-19 tanısının çok kısa sürede yüksek doğruluk oranı ile belirlenebileceğini aktararak, "Sağlık hizmetlerinde yapılan inovasyonlar, sağlık uzmanlarının daha verimli ve hızlı çalışmalarına yardımcı olarak hastalarına odaklanmalarına destek olmaktadır. Yapay zeka teknolojisi ile geliştirdiğimiz Kovid-19 Karar Destek Sistemi'nin de sağlık uzmanlarının daha hızlı şekilde tanı koymalarını sağlayarak zaman yaratmalarına ve daha çok insana fayda sağlayabilmelerini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekayla hızlı tanı

Verilen bilgiye göre, Kovid-19 hastalarında yapay zeka kullanılarak yapılan bilgisayarlı tomografi incelemesinde hızlı değerlendirme, doğru değerlendirme ve tedavi sürecinin değerlendirilmesi öne çıkıyor.

Pandemi döneminde kısa sürede çok sayıda hastanın tetkikinin yapılması gerekirken, bir BT incelemesi 300-350 kesit görüntü içeriyor. Bu görüntüler hızlı bir şekilde değerlendirildiğinde dahi hasta başına 10 dakika kadar sürebiliyor.

Yapay zeka bu görüntüleri saniyeler içinde değerlendirerek şüpheli alanları ortaya koyuyor. Böylece tahmin değeri artıp yanlış negatiflik oranı düşüyor.

Yapay zeka ile duyarlılık, özgüllük ve gerçeklik gibi tanı değerlerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kovid-19 tanısı almış olan ve akciğer tutulumu bulunan hastalarda, hastalığın seyrinin değerlendirilmesi ve yapılan BT tetkiklerinin önceki BT ile mukayesesi normal bir değerlendirmeye göre daha fazla zaman alıyor. Bu karşılaştırmanın yapay zeka ile yapılabilmesi zaman ve doğru karşılaştırma açısından oldukça önemli oluyor.

Kovid-19 Karar Destek Sistemi, şu özellikleriyle dikkati çekiyor:

"Akciğer BT görüntüleri üzerinde yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirildi. Hastanın BT görüntülerinde Kovid-19 bulgusu olan görüntüler işaretlenerek doktorlar için karar destek mekanizması oluşturuyor. Hastane ağı içinde web tarayıcı ile tahmin sonuçlarına doğrudan ulaşılıyor. Hastane sistemleri ile kolay entegre ediliyor ve kurulumu kolay yapılıyor. Lokal, hibrid, bulut hizmet sağlayıcılarda çalışabiliyor."