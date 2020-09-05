Kovid-19 tanısı konulan 6 öğrenci sınava ayrı okulda girdi - Son Dakika

Siirt'te yapılan bursluluk sınavına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 6 öğrenci ayrı okulda girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, il genelinde orta ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 49 merkezde yapıldığını söyledi.

Merkezde 4 bin 300, il genelinde 10 bin 343 öğrencinin sınava girdiğini belirten Edip, şunları kaydetti:

"Orta ve lise öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı için günler öncesinde tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bir hafta öncesine kadar tüm okullar dezenfekte edildi. Sınav günü de öğrencilerimize maske ve eldiven dağıtıldı. Mesafe kuralına göre sınava alınan temaslı öğrenciler yedek salonlara alındı. Ayrıca pozitif vakalar için bir okulumuzu pandemi okulu olarak belirledik. Kovid-19 tanısı pozitif olan 6 öğrencilerimizi İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında sağlık görevlilerince ambulanslarla alınarak sınavın yapıldığı okula getirdi. Tüm tedbirleri aldık."