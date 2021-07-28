Kovid-19 tartışmalarıyla gündeme gelen Tanzanya'da yeni Devlet Başkanı Hassan aşı oldu - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yaklaşımıyla gündeme gelen eski Devlet Başkanı John Magufili'nin ani ölümü sonrası görevi devralan Samia Suluhu Hassan'a Kovid-19 aşısı uygulandı.
Tanzanya basınındaki habere göre Hassan, Kovid-19 aşısı olmaları için vatandaşlarına çağrı yaptı.
Hassan'a, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı yapıldı.
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, Kovid-19'la mücadele amacıyla 24 Temmuz'da ilk defa Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 1 milyon 58 bin 400 doz aşı almıştı.
Kovid-19 salgınını önemsemeyen tavırlarıyla gündeme gelen Magufuli'nin 17 Mart'taki ölümü sonrası Hassan, devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
Hassan'ın görevi devralması sonrası Tanzanya, salgınla mücadele kapsamında COVAX'a dahil olmuştu.
Kaynak: AA
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