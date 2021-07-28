Kovid-19 tartışmalarıyla gündeme gelen Tanzanya'da yeni Devlet Başkanı Hassan aşı oldu - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yaklaşımıyla gündeme gelen eski Devlet Başkanı John Magufili'nin ani ölümü sonrası görevi devralan Samia Suluhu Hassan'a Kovid-19 aşısı uygulandı.

Tanzanya basınındaki habere göre Hassan, Kovid-19 aşısı olmaları için vatandaşlarına çağrı yaptı.

Hassan'a, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı yapıldı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, Kovid-19'la mücadele amacıyla 24 Temmuz'da ilk defa Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 1 milyon 58 bin 400 doz aşı almıştı.

Kovid-19 salgınını önemsemeyen tavırlarıyla gündeme gelen Magufuli'nin 17 Mart'taki ölümü sonrası Hassan, devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Hassan'ın görevi devralması sonrası Tanzanya, salgınla mücadele kapsamında COVAX'a dahil olmuştu.

Afrika'da Burundi ve Eritre'de henüz aşılama başlamadı.