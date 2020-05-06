Kovid-19, Tayland'da filleri doğal yaşam alanına döndürdü - Son Dakika

Kovid-19, Tayland'da filleri doğal yaşam alanına döndürdü

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler nedeniyle turist sayısının düşmesi, milyonlarca kişiyi olumsuz etkilerken fillere yaradı.

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler nedeniyle turist sayısının düşmesi, milyonlarca kişiyi olumsuz etkilerken fillere yaradı. Ticari fil kampları ve barınakları, turizm sektörünün salgından etkilenmesi ve yetersiz bütçe sebebiyle bakımlarını sağlayamadıkları 100'ün üzerinde fili doğal yaşam alanlarına bıraktı. Tayland merkezli Fil Koruma Vakfı'nın başkanı Saengduean Chailert, çok sayıda turistik merkezde fillere kötü davranıldığına inandığını belirterek, daha iyi koşullara sahip olduğu gerekçesiyle hayvanların geri gönderilmesini desteklediklerini söyledi. Londra merkezli Dünya Hayvan Koruma (WAP) örgütü, Tayland genelinde yaklaşık 2 bin evcil filin, sahiplerinin hayvanları besleyememesi sebebiyle açlık riski altında olduğunu bildirdi. Filler günde ortalama 300 kilogram sebze ve ot yiyor. Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 989'a yükselirken, salgın sebebiyle 55 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı