"Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin, Güney Kore'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki başarısında, çok yaygın ve hızlı test uygulamasının etkili olduğunu söyledi.

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Erçin'in katılımıyla "KOVİD-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, moderatörlüğünü ise Murat Yeşiltaş'ın yaptığı konferansta, koronavirüsle mücadelede uluslararası iş birliği konusu ele alındı.

Erçin, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle "21. yüzyılın en büyük küresel krizi"nin yaşandığını, pek çok ülkenin bu krizle mücadeleye hazırlıksız yakalandığını ve başarısız olduğunu anlattı.

Güney Kore'nin ise salgına karşı diğer birçok ülkeden farklı tutum izlediğine dikkati çeken Erçin, Çinli bir kişinin, 20 Ocak'ta virüsü Güney Kore'ye taşımasının ardından ülkede kapsamlı bir stratejinin hayata geçirildiğini belirtti.

Erçin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, salgının ülkede görülmesinin ardından ilaç firmalarına çok sayıda kit üretilmesi talimatı verdiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok yoğun, yaygın ve hızlı test uygulaması Kore'nin bugün ulaştığı başarılı sonuçta çok etkin oldu. Burada kilit unsur, yaygın test uygulaması oldu. Bugün itibarıyla günde 20 binden fazla test uygulanıyor ve yarım milyondan fazla Koreli ve yabancı test edildi. Hastalık belirtisi göstersin göstermesin hastanelerde herkese arabadan inmeden, kırmızı ışıkta, yürürken, havaalanlarında ücretsiz test imkanı sağlandı ve 96 sağlık merkezinde bu testlerin 1-1,5 saat içinde sonuçlandığı görülüyor."

Erçin, sadece hastanın değil, hastayla temas eden kişilerin de toplumdan izole edilmesinin sağlandığını, bu kişilerin gittikleri mekanların dezenfekte edildiğini kaydetti.

Güney Kore'de, salgınla ilgili sürecin hala şeffaflıkla yürütüldüğünü dile getiren Erçin, "Bu, mücadelenin en güçlü yönlerinden birini oluşturdu. Halkla günlük, saatlik hatta cep telefonları aracılığıyla dakikalık paylaşımlarda bulunuluyor ve halk sürekli olarak uyarılıyor." diye konuştu.

Öte yandan, Erçin, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin, Kovid-19 salgını sonrası bu ülkede yaşayan 1100 Türk vatandaşının sorularını sosyal medya üzerinden yanıtladığını belirterek, vatandaşların, salgından korunma yolları, acil durumda neler yapılması konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Kovid-19'un ekonomiye etkileri

Birçok ülke gibi Güney Kore ekonomisinin de Kovid-19'dan çok ciddi etkilendiğinin altını çizen Erçin, "Kore, 144 milyar dolarlık 4 paket açıkladı. Sağlık önlemleri ve tesislerinin geliştirilmesinin yanı sıra özellikle küçük ve orta işletmelerin desteklenmesine, dar gelirli vatandaşlara yardımda bulunulmasına ve iç tüketimin artırılmasıyla ekonomik durgunluğun aşılmasına yönelik bazı tedbirler aldı." dedi.

Büyükelçi Erçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Türkiye'ye yapması beklenen ziyaret ve Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısının, salgın nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"İlerleyen dönemde eminim Türkiye-Kore ilişkileri bu krizden de alınan dersler ışığında daha da ileriye gidecektir. Sanıyorum inşallah beklendiği gibi mayıstan itibaren normalizasyon hayata geçirilebilirse, Moon Jae-in'in ertelenen ziyareti eğer sonbahar aylarında gerçekleştirilebilirse, bu krizden alınan derslerin ikili ilişkilerimize bilim, ilaç sanayi, ticari, ekonomik, sosyal kültürel alanlarda olumlu yansımalarının olmasını bekliyorum."

"Kovid-19, Asya karşıtı ırkçılığı gündeme taşıdı"

Erçin, Kovid-19'un ardından yaşanan gelişmelerin, ülkeleri birbirine daha bağımlı hale getirdiğini ve yakın iş birliğinin öneminin arttığını ifade ederek, bu bağlamda, dünya liderlerinin serbest ticarete olan taahhütlerini de yenilemekten başka çareleri olmadığına dikkati çekti.

Öte yandan, Erçin, Kovid-19 krizinin, Avrupa ve Amerika'da Asya karşıtı ırkçılığı gündeme taşıdığını vurgulayarak, ABD'de yaşayan Korelilerin Çinli sanılması sebebiyle saldırılara uğradığı yönünde şikayetlerin olduğunu dile getirdi.

Göçmenlere karşı da yeni tavrın gelişeceğini ve oluşacak yeni düzen içerisinde göçmenlik politikalarının özenle hazırlanması gerektiğini söyleyen Erçin, göçmen karşıtı tavır ve düşüncelerin, hükümetlerce kontrol altına alınmasının önemine işaret etti.