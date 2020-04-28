Kovid-19 tedavisi gören 60 yaşındaki hasta 26 gün sonra yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika

Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla servise alınan hastanın bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Kronik rahatsızlıkları bulunan erkek hasta, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Nisan'da yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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