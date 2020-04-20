Kovid-19 tedavisi gören 87 yaşındaki 2 hasta şifa buldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kovid-19 tedavisi gören 87 yaşındaki 2 hasta şifa buldu - Son Dakika

Kovid-19 tedavisi gören 87 yaşındaki 2 hasta şifa buldu

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu şifa bulan 87 yaşındaki Mehmet Yeşil ve Mustafa Manisalı hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu şifa bulan 87 yaşındaki Mehmet Yeşil ve Mustafa Manisalı hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Soma Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavileri tamamlanan 87 yaşındaki Mustafa Manisalı ile aynı yaştaki Mehmet Yeşil, son testlerinin negatif çıkması üzerine doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evlerine gönderildi.

Başhekim Ali Osman Çağlayan yaptığı açıklamada, Mustafa Manisalı'nın tedavinin 8. gününde genel durumunun düzelmesi ve testlerin negatif çıkması üzerine taburcu edildiğini söyledi.

Daha önce açık kalp ameliyatı olan Manisalı'nın direncinin güçlü olması ve tedaviye erken başlanması nedeniyle kısa sürede iyileştiğini aktaran Çağlayan, hastalıkla mücadeleyi en iyi şekilde yürüttüklerini aktardı.

Kalp yetmezliği bulunan Mehmet Yeşil'in de bir süre önce mide kanaması nedeniyle hastaneye geldiğini dile getiren Çağlayan, "Yoğun bakımda tedavisi sürerken ateşinin çıkması sonrası yapılan testlerinde Kovid-19 tanısı konuldu. Hastamız, tedavisinin 15. gününde şikayetlerinin düzelmesi ve test sonucunun negatif çıkmasının ardından taburcu edildi." diye konuştu.

Hastaların 87 yaşında olmaları ve kronik rahatsızlıklarına rağmen Kovid-19'u doktorların ve sağlık ekibinin çabalarıyla yendiklerini vurgulayan Çağlayan, bu süreçte sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğunu aktardı.

Başhekim Çağlayan, hastanelerinde şimdiye kadar Kovid-19 tedavisi gören 14 hastanın taburcu edildiğini sözlerine ekledi.

Mehmet Yeşil, "Allah yardımcınız olsun, Allah sizleri korusun sizler için dua ediyorum. Bana çok güzel baktılar." diyerek tedavisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür etti.

Mustafa Manisalı da hastalığı yenmesinde sağlık çalışanlarının emeğinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Ben artık çok iyiyim. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedavisi gören 87 yaşındaki 2 hasta şifa buldu

Mehmet Yeşil, Çağlayan, Manisa, Soma, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:49 Kaynak: AA

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