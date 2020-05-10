Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 86 yaşındaki anneye, Anneler Günü sürprizi yapıldı.

Hastane Başhekim Ümit Haluk İliklerden ve beraberindeki sağlık personeli Kovid-19 tedavisi gören Besi Güler'i hastane odasında ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen ziyarette Güler, ailesi ve çocuklarıyla telefondan görüntülü görüştürüldü.

Güler, kendisine böyle bir imkan tanıyan hastane idaresine teşekkür etti.

Ziyarette Güler'e çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.