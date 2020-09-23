Kovid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumu stabil - Son Dakika

Kovid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumu stabil

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kovid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumu stabil, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son 24 saatte Böcek'in sağlık durumuyla ilgili olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil devam ettiği ifade edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş; herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Muhittin Böcek, Sosyal Medya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumu stabil - Son Dakika

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