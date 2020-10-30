Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanının durumu stabil - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Almanya'ya nakledilen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'daki bir hastanede kapsamlı muayeneden geçen Tebbun'un tedavisine başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Tebbun'un sağlık durumunun stabil olduğu ve endişe verecek bir durumun olmadığı kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı, doktorlarının tavsiyesi üzerine önceki gün Almanya'ya nakledilmişti.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine, 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.