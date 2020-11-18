Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel: "Tedavim normal odada sürüyor" - Son Dakika

Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel: "Tedavim normal odada sürüyor"
18.11.2020 13:25
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavisinin normal odada devam ettiğini bildirdi.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavisinin normal odada devam ettiğini bildirdi.
Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin tamamlandığını belirtti.
Yakın zamanda normal servise alındığını anımsatan Yüksel, "Tedavim şu anda normal odada devam ediyor. Ergene halkımı çok özledim. Ergene'nin cadde ve sokaklarını da çok özledim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı "Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, "Baban bizi gelip kurtaracak" diye moral vermiş Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi