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Kovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişman - Son Dakika

Kovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişman

20.08.2021 11:07

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 27 yaşındaki Vedat Yıldız, "Aşı olmadım, şu an çok pişmanım. Çok zor bir süreç ve zor günler geçiriyorum.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 27 yaşındaki Vedat Yıldız, "Aşı olmadım, şu an çok pişmanım. Çok zor bir süreç ve zor günler geçiriyorum." dedi.

Mardin'de yaşayan ve iş için Uşak'taki akrabalarının yanına gelen Yıldız, yüksek ateş nedeniyle 12 Ağustos'ta ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

PCR testi pozitif çıkan Yıldız, hastanenin pandemi servisine alındı.

Tedavisi 7 gündür devam eden Yıldız, AA muhabirine, çok zor bir süreçten geçtiğini ve çok acı çektiğini söyledi.

Konuşmakta, yutkunmakta zorlandığı ve sık sık öksürdüğü görülen Yıldız, "Yavaş yavaş insanın içi yanıyor, ateş başlıyor. Ateş çıkınca da üşümeye başlıyorsun. Gittikçe daha da ağırlaşıyor. Sonra baş ağrısı başlıyor ve insan sürekli uyumak istiyor. Konuşmaya bile engel oluyor. İki üç kelimeden sonra öksürük geliyor. Allah hiç kimseyi buraya düşürmesin. Çok kötü bir hastalık. Herkes kendisine çok dikkat etsin." dedi.

Hastanede kendisine ilaç tedavisi uygulandığını aktaran Yıldız, vücudunun birçok noktasında hala ağrı hissettiğini ve halsizliğinin geçmediğini belirtti.

"Bu acılara hiç kimse dayanamaz"

Sırası gelmesine rağmen aşı olmadığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Aşı olmadım, şu an çok pişmanım. Çok zor bir süreç ve zor günler geçiriyorum. Aşımı olsaydım belki burada olmazdım. Keşke daha önceden aşı olsaydım. Bazıları aşı için 'yalan dolan' dedi. Herkes kafasına göre bir şey söyledi. İşte bu süreçte aşı olayım mı, olmayayım mı kararsız kaldım. Ben de aşı olmadım. Aşı olmadığım için vicdanen de kendimi sorguluyorum. Niye burada bu acıyı çekiyorum ki? Lütfen herkes aşısını olsun. Bu acılara hiç kimse dayanamaz. Nefes darlığında olanlar, nefesi kesilenler... Çok kötü bir şey. Maskenizi takın, aşınızı olun. Herkes dikkat etsin kendine."

Kovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişman
Kovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişman
Kovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişman
Kovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişman

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, COVIRAN Bereket, Mardin, Uşak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişman - Son Dakika


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