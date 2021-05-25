Kovid-19 tedavisi gören Kayserisporlu futbolcu Campanharo'dan iyi haber

Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle Brezilya'da tedavi gören Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Brezilya'da Kovid-19 tedavisi süren 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncumuz Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.