Kovid-19 tedavisi gören KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı taburcu edildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, taburcu edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çuvalcı'nın tedavi süreci tamamlandı.

Taburcu edilen Çuvalcı, bir süre daha evinde dinlenmeye devam edecek.