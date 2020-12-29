Kovid-19 tedavisi gören KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı taburcu edildi - Son Dakika

Kovid-19 tedavisi gören KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı taburcu edildi
29.12.2020 15:57
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, taburcu edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, taburcu edildi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çuvalcı'nın tedavi süreci tamamlandı.
Taburcu edilen Çuvalcı, bir süre daha evinde dinlenmeye devam edecek.
Son Dakika Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa ile yollarını ayırdı Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu Hırvatistan'daki 6,3 büyüklüğündeki depremde tavukların kaçışma anı kamerada Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü