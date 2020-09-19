Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi - Son Dakika

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül 'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması uyarısında bulunmuştu.

Son 24 saat içinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendiği ifade edildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'in klinik seyrinde düzelme izlendiği bildirildi.

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