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Kovid-19 tedavisi gören yaşlı çift bir gün arayla vefat etti - Son Dakika

Kovid-19 tedavisi gören yaşlı çift bir gün arayla vefat etti

11.01.2022 14:54
Kovid-19 tedavisi gören yaşlı çift bir gün arayla vefat etti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kovid-19'a yakalanan yaşlı çift, tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla yaşamını yitirdi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kovid-19'a yakalanan yaşlı çift, tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla yaşamını yitirdi.

İstiklal Mahallesi'nde oturan Lütfi (88) ve Esma Tunur (80) çifti, rahatsızlanmaları nedeniyle bir süre önce Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin hastanede uygulanan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Tedavi altına alınan yaşlı çiftten, önce Lütfi Tunur, bir gün sonra da eşi hayatını kaybetti.

Çiftin cenazeleri, Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Araştırma, Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kovid-19 tedavisi gören yaşlı çift bir gün arayla vefat etti - Son Dakika
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