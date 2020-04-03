Kovid-19 tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar eşliğinde taburcu oldu - Son Dakika

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Kovid-19 tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar eşliğinde taburcu oldu
6 saat önce
Taburcu olan kişilerin alkışlar eşliğinde çıkışları ERZURUM - Erzurum'da, Kovid-19 tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar eşliğinde taburcu oldu.
Taburcu olan kişilerin alkışlar eşliğinde çıkışları ERZURUM - Erzurum'da, Kovid-19 tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar eşliğinde taburcu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:23 Kaynak: AA
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