Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi

6 saat önce

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında yapılan Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan İsmail Akdemir (36), Ersin Kayan (34) ve Esra Koşmaz'ın (26) tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde ve çiçeklerle taburcu edildi. Taburcu edilen hastalar da hastane personeline çiçek vererek teşekkürlerini iletti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte taburcu edilen hasta sayısının 18'i bulduğunu söyledi.

Yaşları 30 ile 36 aralığında olan 3 hastanın tedavisinin başarıyla sonuçlandığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu güzel günde 3 hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemizde yeni tip koronavirüs tedavisi gören 58 hastadan 18'ini tedavilerinin ardından taburcu etmiş olacağız. İlimizde filyasyon çalışmaları için sahada toplam 76 filyasyon ekibi ve 400'e yakın personel görev yapıyor. Bugüne kadar toplam 3 bin 133 filyasyon yapılmıştır. Toplam ev izlemi sayısı 19 bin 437 ve günlük ortalama ev izlemi sayısı 883'dür. Günlük ortalama 85 temaslı takibi yapılmaktadır."

Taburcu edilen hastalardan Akdemir, bu süreçte devletle ve sağlık çalışanlarıyla gurur duyulması gerektiğini ifade ederek, "Çok ilgilendiler. En büyük alkışı onlar hak ediyor. 7 gün evde kaldıktan sonra tedavime burada devam edildi. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kayan da hastane personeline ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, "Sağlığımıza kavuşmamız için her şeyi yaptılar. Dışarıda güvenliğimizi sağlayan polislerin, askerlerin ve tüm sağlık çalışanlarının en büyük alkışı hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 07:08 Kaynak: AA

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