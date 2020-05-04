Kovid-19 tedavisi tamamlanan aynı aileden 7 kişi alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu sağlığına kavuşan aynı aileden 7 kişi hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Baskil'de yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan aynı aileden 7 kişinin Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan aile, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şimdiye kadar 52 hastanın taburcu edildiğini belirterek, "3 hafta önce sorumsuz bir kişinin il dışından gelerek Baskil'de koronavirüs bulaştırdığı Hüseyin amca ve 7 kişilik ailesini iyileştirerek taburcu ettik. Toplam taburcu sayımız 52'ye ulaştı. İlimizde normal serviste yatan 5 pozitif vaka bulunmaktadır. Rehavet yok, tedbire devam..." ifadelerini kullandı.