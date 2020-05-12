Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Öte yandan Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde 280 kişiye Kovid-19 taraması yapılırken test sonucu pozitif çıkan 52 kişi hastanede tedavi altına alındı, tedavisi tamamlanan ve iyileşen 21 hasta ise taburcu edildi.

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