Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu. - Son Dakika

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Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu.
6 saat önce
Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu.
Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:58 Kaynak: AA
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