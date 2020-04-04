Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi. - Son Dakika

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Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.
6 saat önce
Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.
Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:24 Kaynak: AA
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