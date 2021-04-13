Kovid-19 tedavisinde 80 gün cihaza bağlı kalan kadın soluk borusu ameliyatıyla kurtuldu - Son Dakika

Kovid-19 tedavisinde 80 gün cihaza bağlı kalan kadın soluk borusu ameliyatıyla kurtuldu

13.04.2021 10:59

Manisa'da yaşayan 69 yaşındaki Naime Savran'ın, Kovid-19 nedeniyle 80 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı kalması nedeniyle soluk ve yemek borularında oluşan delikler ameliyatla onarıldı.

Manisa'da yaşayan 69 yaşındaki Naime Savran'ın, Kovid-19 nedeniyle 80 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı kalması nedeniyle soluk ve yemek borularında oluşan delikler ameliyatla onarıldı.

Selendi ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Savran'a rahatsızlanması üzerine 30 Haziran 2020'de başvurduğu devlet hastanesinde Kovid-19 teşhisi kondu.

Uygulanan tedaviye rağmen genel durumu ağırlaşan Savran, Turgutlu Devlet Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisine sevk edildi.

Entübe edilen Savran, 80 gün boyunca solunum cihazına bağlanarak uyutuldu.

Kovid-19 ile verdiği mücadeleyi kazanmasına rağmen uzun süre solunum cihazına bağlı kalmasına bağlı olarak yemek ve soluk borusunda delinmeler meydana gelen Savran, İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan tarafından muayene edilen Savran, 2 ay süren tedavi sürecinde yapılan ameliyatla yeniden rahat bir şekilde nefes alıp yemek yemeye başladı.

Maske takmayanlara uyarı

Naime Savran, AA muhabirine, salgının başından bu yana tedbirlere uyduğunu, çok mecbur kalmadıkça evinden çıkmadığını söyledi.

Kovid-19 teşhisi konduğu gün çok şaşırdığını anlatan Savran, "Tedavi sürecim çok zor geçti. 80 gün boyunca hiç kendimi bilmeden yattım. Kovid-19 çok zor bir hastalık. Sağlığıma kavuştum ama hala ara ara nefes darlığı çekiyorum. Bir daha Kovid-19'a yakalanırım diye evimden dışarıya çıkmıyorum. Bu hastalıktan dolayı ben çok acılar çektim. Kimse benim gibi olmasın. Maske takmayanları gördüğüm zaman benim gibi olmamaları için onlara uyarıda bulunuyorum." diye konuştu.

"Hastamızın yüzünün gülmesi bizi de mutlu ediyor"

Prof. Dr. Kenan Can Ceylan ise hastalarının kendilerine başvurduğunda uzun süre solunum cihazında kalması ve enfeksiyona bağlı yemek borusunda 2, soluk borusunda ise 1,5 santimetrelik 2 delik oluştuğunu ifade etti.

Hastalarını ameliyat oluncaya kadar mideden açılan tüple beslediklerini anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Hastamızı akciğerindeki enfeksiyonu kontrol altına almak için 2 ay boyunca ameliyata hazırladık. Boyun bölgesinden girerek yemek ve soluk borusuna ulaştık. Soluk borusunda 1,5 santimetrelik harap olmuş kısmı çıkarıp kalan kısımları uç uça dikerek soluk borusunu onardık. Ardından da yemek borusundaki 2 santimlik delik olan kısmı onardık. Hem yemek hem de soluk sorusundaki delikler onarıldı, çok rahat yemek yiyip, nefesini alabilir pozisyona getirdikten sonra hastayı taburcu ettik."

Naime Savran'ın oğlu Coşkun Savran ise yoğun bakımda tedavi görürken doktorların çok umutlu konuşmadığı annesinin yaşama azmiyle birçok hastaya örnek olduğunu anlattı.

Kovid-19 tedavisinde 80 gün cihaza bağlı kalan kadın soluk borusu ameliyatıyla kurtuldu
Kovid-19 tedavisinde 80 gün cihaza bağlı kalan kadın soluk borusu ameliyatıyla kurtuldu
Kovid-19 tedavisinde 80 gün cihaza bağlı kalan kadın soluk borusu ameliyatıyla kurtuldu
Kovid-19 tedavisinde 80 gün cihaza bağlı kalan kadın soluk borusu ameliyatıyla kurtuldu

Haziran, Selendi, Manisa, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19 tedavisinde 80 gün cihaza bağlı kalan kadın soluk borusu ameliyatıyla kurtuldu - Son Dakika


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