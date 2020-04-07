Kovid-19 tedavisinde doğal aşı önerisi - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyo Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin, "İnsan vücuduna girmiş Kovid 19'un enfekte etmiş insanların kanlarında eğer bir cevap olmuşsa, bunun en doğal aşı olacağını düşünüyorum." dedi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs ortaya çıktığından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarının çalışmalarını takdiri şayan bulduğunu söyledi.

Virüs ile dünyanın mücadele ettiğine dikkati çeken Karaman, "Hastalığın tedavi edilmesinde Kovid-19'a yakalanmış kişilerin peşine gidilmesi gerekiyor bence. Bu hastalardan kan örnekleri alınarak, kanların serumlarının elde edilmesi, serumlarının da hastalıklı veya sağlıklı bireyler üzerinde uygulanması çok ciddi çözüm olacak. İnsan vücuduna girmiş Kovid 19'un enfekte etmiş insanların kanlarında eğer bir cevap olmuşsa, bunun en doğal aşı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bilim insanlarının çalıştığı laboratuvarlardan inaktif formda virüs partiküllerini göndermelerini isteğini belirten Karaman, "Burada artık bu virüs istese de konakçısında hastalık yapamayacak demektir. Bizlere bunları ulaştırabilirlerse bunları kullanarak virüslerin aktif olanları üzerinde etkili olabilecek maddeleri oluşturmak istiyorum. Oluşturduğum maddeleri kendilerine iletip aktif formlar üzerindeki etkisinin görülmesini talep ediyorum." diye konuştu.